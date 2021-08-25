Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20210825/rusya-yeni-kiyamet-gunu-ucagi-uzerinde-calisiyor-1048307797.html
Rusya yeni ‘kıyamet günü uçağı’ üzerinde çalışıyor
Rusya yeni ‘kıyamet günü uçağı’ üzerinde çalışıyor
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ülkenin havacılık sektörünün Il-80’inin yerini alacak yeni ‘kıyamet günü uçağı’ üzerinde çalışmalara başladığını... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T01:11+0300
2021-08-25T01:11+0300
savunma
rusya
uçak
savaş uçağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1043231459_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_dc224ab6319cf1d62fea38aa959d319b.jpg
Bakan, “Rus havacılık sanayisi, bu türden uçaklar dahil tüm sınıflardan uçakları üretebiliyor” diye ekledi.Medyada, Rusya’nın uçan komuta merkezleri sıkça ‘kıyamet günü uçakları’ şeklinde nitelendiriliyor, zira nükleer savaşın çıkması ve karadaki komuta merkezlerinin imha edilmesi durumunda bu uçaklara başvurulacak. Uçaktan tüm silahlı kuvvetler yönetilebiliyor. Bu uçakların diğerlerinden farkı, içindeki insanları nükleer patlamanın etkilerinden korumak için kokpit dışında hiçbir yerinde camın bulunmaması.Il-80, Rusya Savunma Bakanlığı’nın en gizli uçaklarından biri. Açık kaynaklarda, Rusya’nın elinde toplamda 4 adet Il-80 uçağının bulunduğu ifade ediliyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1043231459_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4ffa8843ddcfa0f73c0ae6edacdc4711.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, uçak, savaş uçağı

Rusya yeni ‘kıyamet günü uçağı’ üzerinde çalışıyor

01:11 25.08.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girErmenistan- Rusya
Ermenistan- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ülkenin havacılık sektörünün Il-80’inin yerini alacak yeni ‘kıyamet günü uçağı’ üzerinde çalışmalara başladığını belirtti.
Bakan, “Rus havacılık sanayisi, bu türden uçaklar dahil tüm sınıflardan uçakları üretebiliyor” diye ekledi.
Medyada, Rusya’nın uçan komuta merkezleri sıkça ‘kıyamet günü uçakları’ şeklinde nitelendiriliyor, zira nükleer savaşın çıkması ve karadaki komuta merkezlerinin imha edilmesi durumunda bu uçaklara başvurulacak.
Uçaktan tüm silahlı kuvvetler yönetilebiliyor. Bu uçakların diğerlerinden farkı, içindeki insanları nükleer patlamanın etkilerinden korumak için kokpit dışında hiçbir yerinde camın bulunmaması.
Il-80, Rusya Savunma Bakanlığı’nın en gizli uçaklarından biri. Açık kaynaklarda, Rusya’nın elinde toplamda 4 adet Il-80 uçağının bulunduğu ifade ediliyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:26Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurdu
01:21Zonguldak’ta markete giren bir müşteri 2 görevliyi darp etti
01:17Zonguldak Baro Başkanı restoranda yumruklu saldırıya uğradı, zanlı tutuklandı
01:11Rusya yeni ‘kıyamet günü uçağı’ üzerinde çalışıyor
01:03Irak, elektrik krizini aşmak için yenilenebilir enerjiye ağırlık vermeye çalışıyor
00:43Meksika'da 5 işçinin hayatını kaybettiği petrol platformunda üretim durduruldu
00:35‘Dördüncü dalga Gürcistan için felaket oldu’
00:25Rusya: Uranyum zenginleştirme nükleer anlaşmaya aykırı ama İran’ı anlıyoruz
00:13Biden: Afganistan'dan şimdiye dek 70 binden fazla kişi tahliye edildi
00:13Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Afganistan'daki son gelişmeleri görüştü
00:11Kartal'da anne ve kızı evde ölü bulundu: 1 kişi gözaltında
00:09Goldman Sachs, şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi
DünBeyaz Saray: Afganistan'dan tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 4 binden fazla
DünCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Neredeydik, nereye geldik?' paylaşımları
DünTürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çekya oldu
DünTansu Çiller'in 'dönemin Genelkurmay Başkanı'na iş birliği teklifinde bulunduğu' iddiasına yanıt
DünTunus Cumhurbaşkanı: Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı
DünTaliban: Rusya'nın etkisi Pençşir sorununun çözümüne yardımcı olacak
DünMersin'de yaşamını yitiren Kovid 19 hastasının yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
DünGalatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi