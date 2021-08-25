https://tr.sputniknews.com/20210825/rusya-yeni-kiyamet-gunu-ucagi-uzerinde-calisiyor-1048307797.html

Rusya yeni ‘kıyamet günü uçağı’ üzerinde çalışıyor

Rusya yeni ‘kıyamet günü uçağı’ üzerinde çalışıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ülkenin havacılık sektörünün Il-80’inin yerini alacak yeni ‘kıyamet günü uçağı’ üzerinde çalışmalara başladığını... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T01:11+0300

2021-08-25T01:11+0300

2021-08-25T01:11+0300

savunma

rusya

uçak

savaş uçağı

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Bakan, “Rus havacılık sanayisi, bu türden uçaklar dahil tüm sınıflardan uçakları üretebiliyor” diye ekledi.Medyada, Rusya’nın uçan komuta merkezleri sıkça ‘kıyamet günü uçakları’ şeklinde nitelendiriliyor, zira nükleer savaşın çıkması ve karadaki komuta merkezlerinin imha edilmesi durumunda bu uçaklara başvurulacak. Uçaktan tüm silahlı kuvvetler yönetilebiliyor. Bu uçakların diğerlerinden farkı, içindeki insanları nükleer patlamanın etkilerinden korumak için kokpit dışında hiçbir yerinde camın bulunmaması.Il-80, Rusya Savunma Bakanlığı’nın en gizli uçaklarından biri. Açık kaynaklarda, Rusya’nın elinde toplamda 4 adet Il-80 uçağının bulunduğu ifade ediliyor.

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rusya, uçak, savaş uçağı