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Rusya’da son 24 saatte kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 19 bin 536
Rusya’da son 24 saatte kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 19 bin 536
Rusya’da son 24 saatte 19 bin 536 yeni koronavirüs vakası kaydedildi, can kaybı 809 olarak gerçekleşti. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T19:52+0300
2021-08-25T19:52+0300
koronavirüs
rusya
ölüm
tablo
can kaybı
pandemi
kovid-19
vaka sayısı
delta varyantı
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasında, “Son 24 saatte Rusya’nın 85 bölgesinde teyit edilen yeni Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 536. Aralarından bin 416’sının (yüzde 7.2) klinik belirtisi yok” ifadesine yer verildi.Gün içinde 809 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, hastanelerden taburcu edilen kişi sayısının 19 bin 654 olduğu kaydedildi.Toplamda Rusya’da kaydedilen vaka sayısı 6 milyon 804 bin 910’a, can kaybı 178 bin 423’e, iyileşenlerin sayısı da 6 milyon 73 bin 157’ye yükseldi.
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rusya, ölüm, tablo, can kaybı, pandemi, kovid-19, vaka sayısı, delta varyantı

Rusya’da son 24 saatte kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısı 19 bin 536

19:52 25.08.2021
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya’da son 24 saatte 19 bin 536 yeni koronavirüs vakası kaydedildi, can kaybı 809 olarak gerçekleşti.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasında, “Son 24 saatte Rusya’nın 85 bölgesinde teyit edilen yeni Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 536. Aralarından bin 416’sının (yüzde 7.2) klinik belirtisi yok” ifadesine yer verildi.
Gün içinde 809 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, hastanelerden taburcu edilen kişi sayısının 19 bin 654 olduğu kaydedildi.
Toplamda Rusya’da kaydedilen vaka sayısı 6 milyon 804 bin 910’a, can kaybı 178 bin 423’e, iyileşenlerin sayısı da 6 milyon 73 bin 157’ye yükseldi.
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