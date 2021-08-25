https://tr.sputniknews.com/20210825/rusyadaki-orman-yanginlari-ulkenin-ic-kisimlarina-yayildi-1048331413.html
Rusya’daki orman yangınları, ülkenin iç kısımlarına yayıldı
Rusya’daki orman yangınları, ülkenin iç kısımlarına yayıldı
İklim değişikliği ile ilişkilendirilen ve yazın büyük kısmında Sibirya’yı etkisi altına alan orman yangınlarının ardından gelen alışılmadık düzeydeki yüksek... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T17:30+0300
2021-08-25T17:30+0300
2021-08-25T17:32+0300
yaşam
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ural bölgesindeki Sverdlovsk’ta 15 orman yangınıyla mücadele edildiğini bildirdi.Avrupa ve Asya sınırındaki bu bölgenin, sıcak hava dalgası nedeniyle oluşan şiddetli yangının etkisi altında olduğu belirtildi.Bölgedeki yangın nedeniyle yetkililer Perm-Yekaterinburg Federal Otoyolu’nun bir kısmını günün büyük çoğunluğunda kapatmak zorunda kaldı.Moskova’nın güneydoğusundaki Mordovya’da da yangınlar şiddetini artırdı. İtfaiye ekipleri ormanda alevlerin ortasında kaldı, profesyonel ve koordineli çalışmalar sonucunda ‘ateş çemberinden’ kurtulmayı başardı.Moskova’nın doğusundaki Nijnıy Novgorod’da da Acil Durumlar Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları tarafından sağlanan dokuz uçak, Mordovya’ya sıçrayan yangınları söndürmek için 129 ton su bıraktı.Acil Durumlar Bakanlığı’na göre, yangınların söndürülmesi için bin 200 görevli harekete geçirildi.Putin, yangınlarla mücadele için 24 milyar ruble ayrılacağını belirttiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ormanlarının korunması ve yangınlarla mücadele için ek olarak 24 milyar ruble (324 milyon dolar) ayrılacağını belirterek, görülmemiş düzeydeki bu yangınlardan ders çıkarılması vurgusu yaptı.Ülkenin en büyük ve en soğuk bölgesi olan Yakutistan’da da yangınlar Portekiz’den büyük bir alanı yaktı. Acil Durumlar Bakanlığı bölgede aktif 50 yangın olduğunu açıkladı.Uzmanlar ülkedeki yangınların iklim değişikliği kaynaklı olduğunu savunuyor.Rusya ormancılık ajansı Rosleshoz verilerine göre 2021 başından beri 17.2 milyon hektar alevlere teslim oldu. Bu sekiz ayda 17.5 milyon hektarın yandığı 2012’den sonra en kötü dönem.Putin, yangından zarar gören vatandaşlara yardım edilmesi için yetkililere ne gerekiyorsa yapılması talimatında da bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210821/rusyaya-bagli-mariy-elde-orman-yanginlari-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1048206110.html
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rusya, yangın, orman yangını, mücadele, itfaiye, müdahale, rus be-200
Rusya’daki orman yangınları, ülkenin iç kısımlarına yayıldı
17:30 25.08.2021 (güncellendi: 17:32 25.08.2021)
İklim değişikliği ile ilişkilendirilen ve yazın büyük kısmında Sibirya’yı etkisi altına alan orman yangınlarının ardından gelen alışılmadık düzeydeki yüksek sıcaklıklar bugün daha büyük yangınları tetikledi. Rusya topraklarının orta kısımlarında şiddetli orman yangınları ile boğuşuluyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ural bölgesindeki Sverdlovsk’ta 15 orman yangınıyla mücadele edildiğini bildirdi.
Avrupa ve Asya sınırındaki bu bölgenin, sıcak hava dalgası nedeniyle oluşan şiddetli yangının etkisi altında olduğu belirtildi.
Bölgedeki yangın nedeniyle yetkililer Perm-Yekaterinburg Federal Otoyolu’nun bir kısmını günün büyük çoğunluğunda kapatmak zorunda kaldı.
Moskova’nın güneydoğusundaki Mordovya’da da yangınlar şiddetini artırdı. İtfaiye ekipleri ormanda alevlerin ortasında kaldı, profesyonel ve koordineli çalışmalar sonucunda ‘ateş çemberinden’ kurtulmayı başardı.
Moskova’nın doğusundaki Nijnıy Novgorod’da da Acil Durumlar Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları tarafından sağlanan dokuz uçak, Mordovya’ya sıçrayan yangınları söndürmek için 129 ton su bıraktı.
Acil Durumlar Bakanlığı’na göre, yangınların söndürülmesi için bin 200 görevli harekete geçirildi.
Putin, yangınlarla mücadele için 24 milyar ruble ayrılacağını belirtti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ormanlarının korunması ve yangınlarla mücadele için ek olarak 24 milyar ruble (324 milyon dolar) ayrılacağını belirterek, görülmemiş düzeydeki bu yangınlardan ders çıkarılması vurgusu yaptı.
Ülkenin en büyük ve en soğuk bölgesi olan Yakutistan’da da yangınlar Portekiz’den büyük bir alanı yaktı. Acil Durumlar Bakanlığı bölgede aktif 50 yangın olduğunu açıkladı.
Uzmanlar ülkedeki yangınların iklim değişikliği kaynaklı olduğunu savunuyor.
Rusya ormancılık ajansı Rosleshoz verilerine göre 2021 başından beri 17.2 milyon hektar alevlere teslim oldu. Bu sekiz ayda 17.5 milyon hektarın yandığı 2012’den sonra en kötü dönem.
Putin, yangından zarar gören vatandaşlara yardım edilmesi için yetkililere ne gerekiyorsa yapılması talimatında da bulundu.