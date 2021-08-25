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Sadece Türkiye'de yetişen Aydın Ölmez çiçeğinden 11 adet kaldı
Sadece Türkiye'de yetişen Aydın Ölmez çiçeğinden 11 adet kaldı
Uzmanlar, dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen ve Kirazlı Dağları'nda yalnızca 11 bireyin kaldığının tespit edilen Aydın Ölmez çiçeğinin koruma... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T14:52+0300
2021-08-25T14:52+0300
yaşam
çevre
türkiye
aydın
kuşadası
aydın ölmez çiçeği
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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen ve 11 adet kaldığı tespit edilen Aydın Ölmez çiçeğinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirterek koruma altına alınmasını istedi.Aydın'da doğa ile ilgili çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın Ölmez çiçeği için tehlike çanlarının çaldığını kaydetti.Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen ve Kirazlı Dağları'nda yalnızca 11 bireyin kaldığının tespit edilen çiçeğin korunma altına alınması gerektiğini ifade eden Sürücü, "Diğer endemik türler gibi, Aydın Ölmez Çiçeği ile ilgili bir Tür Koruma Eylem Planı’nın yapılması endemik bitkinin geleceği açısından çok önemlidir'' dedi.Sürücü'nün aktardığına göre, eğer bu endemik bitki korunamazsa yok olma tehlikesiyle karşılaşacak.‘Aydın Ölmez çiçeği, Kuşadası’nda Tülüşah ve Çan çiçeği ile birlikte en önemli endemik türlerimizden biri’Aydın Ölmez çiçeği hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "İngiliz botanikçi Davis tarafından, 1960’lı yıllarda Samson Dağları’nda tespit edilen ve Kirazlı Dağları'nda son bireyleri kalan Aydın Ölmez Çiçeği, Kuşadası’nda Tülüşah ve Çan Çiçeği’yle birlikte en önemli endemik türlerimizden biridir'' dedi.Aydın Ölmez çiçeğinin, dünyada sadece bu bölgede yetişen çok önemli bir doğal miras olduğunu söyleyen Sürücü, Bu nedenle Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre, kritik düzeyde tehlike altında gösterildiğini aktardı.Uzmanlar rüzgar enerji santrali çalışmaları nedeniyle habitatları tahrip edildiğinden Kirazlı Dağları'nda sadece 11 adet kaldığı tespit edilen Aydın Ölmez çiçeğinin, Tür Koruma Eylem Planı'na dahil edilmesini istiyor. Türün devamlılığı ve botanik turizmi için yapılan çalışmaların önemli olduğu ifade ediliyor.
aydın
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çevre, türkiye, aydın, kuşadası, aydın ölmez çiçeği

Sadece Türkiye'de yetişen Aydın Ölmez çiçeğinden 11 adet kaldı

14:52 25.08.2021
© İHA / MURAT UÇKAÇSadece Türkiye'de yetişen Aydın Ölmez çiçeğinden 11 adet kaldı
Sadece Türkiye'de yetişen Aydın Ölmez çiçeğinden 11 adet kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© İHA / MURAT UÇKAÇ
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Uzmanlar, dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen ve Kirazlı Dağları'nda yalnızca 11 bireyin kaldığının tespit edilen Aydın Ölmez çiçeğinin koruma altına alınması istiyor.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen ve 11 adet kaldığı tespit edilen Aydın Ölmez çiçeğinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirterek koruma altına alınmasını istedi.
Aydın'da doğa ile ilgili çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın Ölmez çiçeği için tehlike çanlarının çaldığını kaydetti.
Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen ve Kirazlı Dağları'nda yalnızca 11 bireyin kaldığının tespit edilen çiçeğin korunma altına alınması gerektiğini ifade eden Sürücü, "Diğer endemik türler gibi, Aydın Ölmez Çiçeği ile ilgili bir Tür Koruma Eylem Planı’nın yapılması endemik bitkinin geleceği açısından çok önemlidir'' dedi.
Sürücü'nün aktardığına göre, eğer bu endemik bitki korunamazsa yok olma tehlikesiyle karşılaşacak.
‘Aydın Ölmez çiçeği, Kuşadası’nda Tülüşah ve Çan çiçeği ile birlikte en önemli endemik türlerimizden biri’
Aydın Ölmez çiçeği hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "İngiliz botanikçi Davis tarafından, 1960’lı yıllarda Samson Dağları’nda tespit edilen ve Kirazlı Dağları'nda son bireyleri kalan Aydın Ölmez Çiçeği, Kuşadası’nda Tülüşah ve Çan Çiçeği’yle birlikte en önemli endemik türlerimizden biridir'' dedi.
Aydın Ölmez çiçeğinin, dünyada sadece bu bölgede yetişen çok önemli bir doğal miras olduğunu söyleyen Sürücü, Bu nedenle Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre, kritik düzeyde tehlike altında gösterildiğini aktardı.
Uzmanlar rüzgar enerji santrali çalışmaları nedeniyle habitatları tahrip edildiğinden Kirazlı Dağları'nda sadece 11 adet kaldığı tespit edilen Aydın Ölmez çiçeğinin, Tür Koruma Eylem Planı'na dahil edilmesini istiyor. Türün devamlılığı ve botanik turizmi için yapılan çalışmaların önemli olduğu ifade ediliyor.
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