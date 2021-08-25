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Sağlık Bakanı Koca: 4 iyi haber
Sağlık Bakanı Koca: 4 iyi haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını hatırlatarak, Mardin'in 'çok yüksek risk' (kırmızı) seviyesini 'yüksek risk' (turuncu) seviyesine, Adıyaman'ın ise 'yüksek risk' (turuncu) seviyesini 'orta risk' (sarı) seviyesine indirdiğini belirtti.Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 53.1 seviyesinde bulunuyor.
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türkiye, fahrettin koca, aşılama

Sağlık Bakanı Koca: 4 iyi haber

02:05 25.08.2021
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını hatırlatarak, Mardin'in 'çok yüksek risk' (kırmızı) seviyesini 'yüksek risk' (turuncu) seviyesine, Adıyaman'ın ise 'yüksek risk' (turuncu) seviyesini 'orta risk' (sarı) seviyesine indirdiğini belirtti.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

4 iyi haber! Bursa ve Trabzon’dan söz ettik. Diğer 2 haberimiz de önemli: Mardin çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine, Adıyaman yüksek risk seviyesini orta risk seviyesine indirdi. Kırmızı tek ilimiz var, Şanlıurfa. İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek!

Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 53.1 seviyesinde bulunuyor.
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