https://tr.sputniknews.com/20210825/saglik-bakani-koca-4-iyi-haber-1048308906.html

Sağlık Bakanı Koca: 4 iyi haber

Sağlık Bakanı Koca: 4 iyi haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

fahrettin koca

aşılama

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını hatırlatarak, Mardin'in 'çok yüksek risk' (kırmızı) seviyesini 'yüksek risk' (turuncu) seviyesine, Adıyaman'ın ise 'yüksek risk' (turuncu) seviyesini 'orta risk' (sarı) seviyesine indirdiğini belirtti.Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 53.1 seviyesinde bulunuyor.

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türkiye, fahrettin koca, aşılama