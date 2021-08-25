Şanlıurfa’da aşı ikna ekibi kuruldu

Koronavirüs salgınında Türkiye’nin en yüksek riskli illeri arasında bulunan ve aşılamada nüfusa oranla en az aşı yaptıran tek kırmızı kategoride yer alan Şanlıurfa’da aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalar devam ediyor.Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı en az 1 doz aşı yaptıran 18 yaş ve üstü nüfusun aşılanma ortalaması yüzde 75.16’ya ulaşırken, Şanlıurfa yüzde 53.1 aşılanma oranıyla, yüksek riskli kırmızı kategorideki son ve tek il oldu.Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalara bir destek daha geldi.Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre Şanlıurfa’da eğitim merkezlerinde görev yapan İzzeddin Aksan, Salih Turgut, Bahaddin Parlakçı ve Ahmet Demirdöğen, aşıya Kur’an hükümleri ve Hz. Peygamber’in hadisleriyle çağrı yaptı.
Türkiye’nin kırmızı kategoride kalan, aşılanma oranı en düşük olan şehri Şanlıurfa, valilik koordinesinde sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalarına bir destek daha geldi.
Koronavirüs salgınında Türkiye’nin en yüksek riskli illeri arasında bulunan ve aşılamada nüfusa oranla en az aşı yaptıran tek kırmızı kategoride yer alan Şanlıurfa’da aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalar devam ediyor.
Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı en az 1 doz aşı yaptıran 18 yaş ve üstü nüfusun aşılanma ortalaması yüzde 75.16’ya ulaşırken, Şanlıurfa yüzde 53.1 aşılanma oranıyla, yüksek riskli kırmızı kategorideki son ve tek il oldu.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalara bir destek daha geldi.
Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre Şanlıurfa’da eğitim merkezlerinde görev yapan İzzeddin Aksan, Salih Turgut, Bahaddin Parlakçı ve Ahmet Demirdöğen, aşıya Kur’an hükümleri ve Hz. Peygamber’in hadisleriyle çağrı yaptı.