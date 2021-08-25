https://tr.sputniknews.com/20210825/selde-kaybolan-13-yasindaki-rabia-aydemir-14-gundur-bulunamadi-1048335210.html

Selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 14 gündür bulunamadı

Selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir 14 gündür bulunamadı

Kastamonu'da sele kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları 14 gündür sonuçsuz kaldı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T19:28+0300

2021-08-25T19:28+0300

2021-08-25T19:46+0300

türkiye

kastamonu

sel

arama kurtarma

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Özlüce köyünde, şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolan Rabia Aydemir'in bulunması için ekiplerin 11 Ağustos'ta başlayan çalışması devam ediyor.Olay sonrası başlatılan arama çalışmalarına AFAD, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin yanı sıra gönüllü kuruluşlar ve köylüler katılıyor.Anadolu Ajansı'nın haberine göre kadavra köpeklerinin de yer aldığı çalışmalarda karadan, denizden ve havadan yapılan aramalarda Rabia'dan bir ize rastlanmadı.Zarbana Çayı ve çevresinde yoğunlaşan arama çalışmalarına Adıyaman ve Tekirdağ'dan polis kurbağa adamlar sevk edildi.Bölgede çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri de yeniden saha taraması başlattı. İş makineleriyle taranan sel kalıntılarında titizlikle arama yapan ekipler, yükleme ve döküm sırasında da enkazı inceliyor.

türkiye

kastamonu

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kastamonu, sel, arama kurtarma