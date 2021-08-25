https://tr.sputniknews.com/20210825/si-cinping-dusuncesi-mufredata-alindi-ilkokuldan-universiteye-kadar-okutulacak-1048316755.html
'Şi Cinping Düşüncesi' müfredata alındı: İlkokuldan üniversiteye kadar okutulacak
'Şi Cinping Düşüncesi' müfredata alındı: İlkokuldan üniversiteye kadar okutulacak
Çin lideri Şi Cinping tarafından açıklanan 'Yeni Çağda Çin Karakteristiğinde Sosyalizm' öğretisi, eğitim müfredatına alındı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T11:51+0300
2021-08-25T11:51+0300
2021-08-25T11:50+0300
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Çin Eğitim Bakanlığı, ülkenin lidei Şi Cinping tarafından açıklanan ve parti anayasasına giren 'Yeni Çağda Çin Karakteristiğinde Sosyalizm' öğretisinin müfredata alındığını açıkladı.Kısaca 'Şi Cinping Düşüncesi' olarak bilinen 'Yeni Çağda Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Üzerine Şi Cinping Düşüncesi' olarak formule edilen sistem, Çin'de ilkokuldan üniversiteye kadar her düzeyde öğretilecek. Bakanlık, bu kararın 'partiyi takip etme kararlılığını güçlendirmeyi' amaçladığı ve yeni öğretim materyallerinin 'vatansever duyguları beslemesi' gerektiği belirtildi.Şi Cinping Düşüncesi'nin parti anayasasına alınmasıyla birlikte, Çin'in resmi ideolojisi 'Mao Zedung Düşüncesi, Deng Şiaoping Teorisi ve 'Yeni Çağda Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Üzerine Şi Cinping Düşüncesi' olarak tanımlandı.
https://tr.sputniknews.com/20201203/abdden-cin-komunist-partisi-uyeleri-icin-vize-kisitlamasi-10-yillik-vizeler-bir-aya-indirildi-1043336205.html
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çin, asya, komünizm, şi cinping, çin komünist partisi (çkp)
'Şi Cinping Düşüncesi' müfredata alındı: İlkokuldan üniversiteye kadar okutulacak
Çin lideri Şi Cinping tarafından açıklanan 'Yeni Çağda Çin Karakteristiğinde Sosyalizm' öğretisi, eğitim müfredatına alındı.
Çin Eğitim Bakanlığı, ülkenin lidei Şi Cinping tarafından açıklanan ve parti anayasasına giren 'Yeni Çağda Çin Karakteristiğinde Sosyalizm' öğretisinin müfredata alındığını açıkladı.
Kısaca 'Şi Cinping Düşüncesi' olarak bilinen 'Yeni Çağda Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Üzerine Şi Cinping Düşüncesi' olarak formule edilen sistem, Çin'de ilkokuldan üniversiteye kadar her düzeyde öğretilecek.
Bakanlık, bu kararın 'partiyi takip etme kararlılığını güçlendirmeyi' amaçladığı ve yeni öğretim materyallerinin 'vatansever duyguları beslemesi' gerektiği belirtildi.
Şi Cinping Düşüncesi'nin parti anayasasına alınmasıyla birlikte, Çin'in resmi ideolojisi 'Mao Zedung Düşüncesi, Deng Şiaoping Teorisi ve 'Yeni Çağda Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Üzerine Şi Cinping Düşüncesi' olarak tanımlandı.