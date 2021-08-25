https://tr.sputniknews.com/20210825/spotify-2021-yazinin-en-cok-dinlenenlerini-acikladi--1048313406.html

Spotify, 2021 yazının en çok dinlenenlerini açıkladı

Spotify, 2021 yazının en çok dinlenenlerini açıkladı

Spotify, dünya genelinde ve Türkiye’de 2021 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. 29 Mayıs – 22 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde Olivia... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T09:46+0300

2021-08-25T09:46+0300

2021-08-25T09:46+0300

müzik

spotify

şarkı

ezhel

olivia rodrigo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1043371489_0:51:1201:726_1920x0_80_0_0_6854a442e41a4a646bc6bc702e2be8ab.jpg

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformu Spotify, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de 2021 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.'Good 4 u 600 milyondan fazla kez dinlendi'NTV'nin haberine göre 2021 yazında Spotify’da en çok dinlenen şarkı, 600 milyondan fazla dinlenmeyle Olivia Rodrigo’dan 'Good 4 u' oldu. Good 4 u, 14 Mayıs tarihinde yayınlandığından beri 18 milyondan fazla çalma listesine eklendi. 2021 yazına dünya genelinde damgasını vuran şarkı, aynı zamanda, 325 binden fazla çalma listesinin adında yer aldı.Dünya çapında en çok dinlenen şarkılar şu şekilde:Ezhel zirvedeTürkiye’de ise, Ezhel’in Bul Beni adlı şarkısı 2021 yazında en çok dinlenen şarkı olurken, ilk 5'te yer alan tek popçu Edis.Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar sırayla şu şekilde:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

müzik, spotify, şarkı, ezhel, olivia rodrigo