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Sputnik V aşısı Endonezya’da tescillendi
Sputnik V aşısı Endonezya’da tescillendi
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Endonezya’nın Rus Sputnik V koronavirüs aşının acil kullanımına onay verdiğini bildirdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T14:30+0300
2021-08-25T14:32+0300
koronavirüs
endonezya
tescil
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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RDIF’in açıklamasına göre Endonezya’da Sputnik V aşısının acil kullanımına izin verildi.Endonezya böylelikle Sputnik V’nin tescillendiği 70. ülke oldu.Endonezya Ticaret Bakanı Muhammet Lütfi, haziranda İzvestiya gazetesine verdiği demecinde Rus aşısını acil kullanım için tescillemek istediklerini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210716/dunya-nufusunun-neredeyse-yarisinin-rus-asisina-erisimine-izin-verildi-1044978151.html
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endonezya, tescil, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Sputnik V aşısı Endonezya’da tescillendi

14:30 25.08.2021 (güncellendi: 14:32 25.08.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girkoronavirüs, Sputnik V, aşı, Rusya
koronavirüs, Sputnik V, aşı, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Endonezya’nın Rus Sputnik V koronavirüs aşının acil kullanımına onay verdiğini bildirdi.
RDIF’in açıklamasına göre Endonezya’da Sputnik V aşısının acil kullanımına izin verildi.
Endonezya böylelikle Sputnik V’nin tescillendiği 70. ülke oldu.
Endonezya Ticaret Bakanı Muhammet Lütfi, haziranda İzvestiya gazetesine verdiği demecinde Rus aşısını acil kullanım için tescillemek istediklerini söylemişti.
Sputnik v - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2021
KORONAVİRÜS
Dünya nüfusunun neredeyse yarısının Rus aşısına erişimine izin verildi
16 Temmuz, 02:10
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