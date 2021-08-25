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Sputnik V aşısı Endonezya’da tescillendi
Sputnik V aşısı Endonezya’da tescillendi
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Endonezya’nın Rus Sputnik V koronavirüs aşının acil kullanımına onay verdiğini bildirdi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T14:30+0300
2021-08-25T14:30+0300
2021-08-25T14:32+0300
koronavirüs
endonezya
tescil
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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RDIF’in açıklamasına göre Endonezya’da Sputnik V aşısının acil kullanımına izin verildi.Endonezya böylelikle Sputnik V’nin tescillendiği 70. ülke oldu.Endonezya Ticaret Bakanı Muhammet Lütfi, haziranda İzvestiya gazetesine verdiği demecinde Rus aşısını acil kullanım için tescillemek istediklerini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210716/dunya-nufusunun-neredeyse-yarisinin-rus-asisina-erisimine-izin-verildi-1044978151.html
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endonezya, tescil, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
Sputnik V aşısı Endonezya’da tescillendi 14:30 25.08.2021 (güncellendi: 14:32 25.08.2021)
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Endonezya’nın Rus Sputnik V koronavirüs aşının acil kullanımına onay verdiğini bildirdi.
RDIF’in açıklamasına göre
Endonezya’da Sputnik V aşısının acil kullanımına izin verildi.
Endonezya böylelikle
Sputnik V’nin tescillendiği 70. ülke oldu.
Endonezya Ticaret Bakanı Muhammet Lütfi, haziranda İzvestiya gazetesine verdiği demecinde Rus aşısını acil kullanım için tescillemek istediklerini söylemişti.
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