https://tr.sputniknews.com/20210825/sultangazide-durdurulan-minibuste-20-kacak-gocmen-yakalandi-1048331029.html

Sultangazi'de durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Sultangazi'de durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Sultangazi'de trafik denetimi yapan polis ve zabıta ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T17:12+0300

2021-08-25T17:12+0300

2021-08-25T17:17+0300

türkiye

istanbul

kaçak göçmen

göçmen

minibüs

sultangazi belediyesi

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İstanbul Sultangazi'de, Edirne Asfaltı Caddesi'ne öğle saatlerinde trafik denetimi yapan polis ile Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsteki kaçak göçmenler yol kenarındaki telleri aşıp kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından yakalanan kaçak göçmenler tekrar minibüse bindirildi.Minibüs şoförünün de yabancı uyruklu olduğu ve oturma izni bulunduğu anlaşıldı. Hepsinde aynı çanta ve malzemeler bulunan Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen polis ekiplerince Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi'ne götürüldü.Kaçak göçmenlerin ifade işlemleri sürüyor.

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istanbul, kaçak göçmen, göçmen, minibüs, sultangazi belediyesi