Süphan Dağı'na tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmandıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin hava destekli çalışmasıyla aranan Ukraynalı dağcı 32 yaşındaki Vadim Zaskalko bulundu.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ilçenin Yukarı Süphan köyünde olan Zaskalko'nun kaybolduktan sonra telefon şarjının bittiği bu yüzden de yetkililere ulaşamadığı belirtildi. Köyde telefonunu şarj ettikten sonra arkadaşlarını arıyan ve iyi olduğunu bildiren Zaskalko, jandarma ekipleri tarafından köyden alınarak ilçeye getirildi. Dün Süphan Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Vadim Zaskalko, saat 21.30 sıralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü M. Hakkı Oğur'u arayarak kamp bölgesine yakın bir noktada kaybolduğunu söylemişti. Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte arama çalışması başlatmıştı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 metrelik Süphan Dağı'na tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı Vadim Zaskalko bulundu.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmandıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin hava destekli çalışmasıyla aranan Ukraynalı dağcı 32 yaşındaki Vadim Zaskalko bulundu.
Köyde telefonunu şarj ettikten sonra arkadaşlarını arıyan ve iyi olduğunu bildiren Zaskalko, jandarma ekipleri tarafından köyden alınarak ilçeye getirildi.
Dün Süphan Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Vadim Zaskalko, saat 21.30 sıralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü M. Hakkı Oğur'u arayarak kamp bölgesine yakın bir noktada kaybolduğunu söylemişti. Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte arama çalışması başlatmıştı.