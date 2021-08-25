https://tr.sputniknews.com/20210825/suphan-dagina-tirmanirken-kaybolan-ukraynali-dagci-bulundu-1048333307.html

Süphan Dağı'na tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu

Süphan Dağı'na tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı bulundu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 metrelik Süphan Dağı'na tırmanırken kaybolan Ukraynalı dağcı Vadim Zaskalko... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T18:43+0300

2021-08-25T18:43+0300

2021-08-25T18:43+0300

yaşam

ukrayna

dağcı

süphan dağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1048333366_0:218:1000:781_1920x0_80_0_0_95755ebb711c58e4645fef30b9d097c5.jpg

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmandıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin hava destekli çalışmasıyla aranan Ukraynalı dağcı 32 yaşındaki Vadim Zaskalko bulundu.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ilçenin Yukarı Süphan köyünde olan Zaskalko'nun kaybolduktan sonra telefon şarjının bittiği bu yüzden de yetkililere ulaşamadığı belirtildi. Köyde telefonunu şarj ettikten sonra arkadaşlarını arıyan ve iyi olduğunu bildiren Zaskalko, jandarma ekipleri tarafından köyden alınarak ilçeye getirildi. Dün Süphan Dağı'na tırmanışa geçen dağcı Vadim Zaskalko, saat 21.30 sıralarında Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü M. Hakkı Oğur'u arayarak kamp bölgesine yakın bir noktada kaybolduğunu söylemişti. Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte arama çalışması başlatmıştı.

ukrayna

süphan dağı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, dağcı, süphan dağı