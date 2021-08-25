https://tr.sputniknews.com/20210825/suphan-daginda-yuruyuse-cikan-turist-kayboldu-1048308671.html

Süphan Dağı'nda yürüyüşe çıkan turist kayboldu

Süphan Dağı'nda yürüyüşe çıkan turist kayboldu

AFAD'dan alınan bilgilere göre Süphan Dağı eteklerinde dağ yürüyüşüne çıkan ismi öğrenilemeyen Ukrayna uyruklu erkek turist kayboldu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T01:54+0300

2021-08-25T01:54+0300

2021-08-25T01:54+0300

türkiye

afad

yabancı turist

arama kurtarma

süphan dağı

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Yabancı uyruklu turistin akşam saatlerinde dağ eteğinde yürüyüş yaptıktan sonra kaybolduğu ihbarı AFAD ekiplerine ulaştı.İhbar sonrası olay yerine gelen AFAD ekibi gece görüş mesafesinden dolayı arama çalışmalarını durdurdu.İnsansız hava araçları ile aramaya devam edilirken sabahın ilk ışıklarında AFAD ekibi olay yerinde tekrar aramalara devam edecek.

türkiye

süphan dağı

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2021

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afad, yabancı turist, arama kurtarma, süphan dağı