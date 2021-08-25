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Süphan Dağı'nda yürüyüşe çıkan turist kayboldu
Süphan Dağı'nda yürüyüşe çıkan turist kayboldu
AFAD'dan alınan bilgilere göre Süphan Dağı eteklerinde dağ yürüyüşüne çıkan ismi öğrenilemeyen Ukrayna uyruklu erkek turist kayboldu. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T01:54+0300
2021-08-25T01:54+0300
türkiye
afad
yabancı turist
arama kurtarma
süphan dağı
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Yabancı uyruklu turistin akşam saatlerinde dağ eteğinde yürüyüş yaptıktan sonra kaybolduğu ihbarı AFAD ekiplerine ulaştı.İhbar sonrası olay yerine gelen AFAD ekibi gece görüş mesafesinden dolayı arama çalışmalarını durdurdu.İnsansız hava araçları ile aramaya devam edilirken sabahın ilk ışıklarında AFAD ekibi olay yerinde tekrar aramalara devam edecek.
türkiye
süphan dağı
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afad, yabancı turist, arama kurtarma, süphan dağı

Süphan Dağı'nda yürüyüşe çıkan turist kayboldu

01:54 25.08.2021
© AASüphan Dağı
Süphan Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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AFAD'dan alınan bilgilere göre Süphan Dağı eteklerinde dağ yürüyüşüne çıkan ismi öğrenilemeyen Ukrayna uyruklu erkek turist kayboldu.
Yabancı uyruklu turistin akşam saatlerinde dağ eteğinde yürüyüş yaptıktan sonra kaybolduğu ihbarı AFAD ekiplerine ulaştı.
İhbar sonrası olay yerine gelen AFAD ekibi gece görüş mesafesinden dolayı arama çalışmalarını durdurdu.
İnsansız hava araçları ile aramaya devam edilirken sabahın ilk ışıklarında AFAD ekibi olay yerinde tekrar aramalara devam edecek.
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