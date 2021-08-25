https://tr.sputniknews.com/20210825/tacikistan-afganistanda-kapsayici-olmayan-hicbir-hukumeti-tanimayacagiz-1048328436.html
Tacikistan: Afganistan’da kapsayıcı olmayan hiçbir hükümeti tanımayacağız
Tacikistan: Afganistan’da kapsayıcı olmayan hiçbir hükümeti tanımayacağız
Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, kapsayıcı olmayan ve Afganistan’daki tüm etnik grupları temsil etmeyen bir Afgan hükümetini tanımayacağını söyledi... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T16:04+0300
2021-08-25T16:04+0300
2021-08-25T16:04+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
tacikistan
taliban
pakistan
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Rahman, “Ortadaki gerçekler Taliban’ın daha önce verdiği, ülkede bulunan diğer siyasi güçlerin geniş katılımının olacağı bir geçici hükümet kurma sözünden caydığını ve bir İslam Emirliği kurmaya hazırlandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.Tacikistan lideri ayrıca, “Bu ülkede baskı yoluyla ve Afganistan halkının tamamının, özellikle de tüm Afgan azınlıkların tutumu göz önünde bulundurmadan kurulacak hiçbir hükümeti tanımayacağız” dedi.Rahman bu açıklamaları Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesinde yaptı. Kureyşi, Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Orta Asya ziyaretinde bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210824/rusya-afganistandaki-durum-nedeniyle-tacikistandaki-ussunu-kornet-fuzeleriyle-guclendirdi-1048291527.html
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Tacikistan: Afganistan’da kapsayıcı olmayan hiçbir hükümeti tanımayacağız
Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, kapsayıcı olmayan ve Afganistan’daki tüm etnik grupları temsil etmeyen bir Afgan hükümetini tanımayacağını söyledi. Rahman, Taliban’ı kapsayıcı olmak yönündeki sözünü tutmadığını söyledi.
Rahman, “Ortadaki gerçekler Taliban’ın daha önce verdiği, ülkede bulunan diğer siyasi güçlerin geniş katılımının olacağı bir geçici hükümet kurma sözünden caydığını ve bir İslam Emirliği kurmaya hazırlandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Tacikistan lideri ayrıca, “Bu ülkede baskı yoluyla ve Afganistan halkının tamamının, özellikle de tüm Afgan azınlıkların tutumu göz önünde bulundurmadan kurulacak hiçbir hükümeti tanımayacağız” dedi.
Rahman bu açıklamaları Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesinde yaptı. Kureyşi, Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Orta Asya ziyaretinde bulunuyor.