https://tr.sputniknews.com/20210825/tacikistan-afganistanda-kapsayici-olmayan-hicbir-hukumeti-tanimayacagiz-1048328436.html

Tacikistan: Afganistan’da kapsayıcı olmayan hiçbir hükümeti tanımayacağız

Tacikistan: Afganistan’da kapsayıcı olmayan hiçbir hükümeti tanımayacağız

Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, kapsayıcı olmayan ve Afganistan’daki tüm etnik grupları temsil etmeyen bir Afgan hükümetini tanımayacağını söyledi... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T16:04+0300

2021-08-25T16:04+0300

2021-08-25T16:04+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

tacikistan

taliban

pakistan

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Rahman, “Ortadaki gerçekler Taliban’ın daha önce verdiği, ülkede bulunan diğer siyasi güçlerin geniş katılımının olacağı bir geçici hükümet kurma sözünden caydığını ve bir İslam Emirliği kurmaya hazırlandığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.Tacikistan lideri ayrıca, “Bu ülkede baskı yoluyla ve Afganistan halkının tamamının, özellikle de tüm Afgan azınlıkların tutumu göz önünde bulundurmadan kurulacak hiçbir hükümeti tanımayacağız” dedi.Rahman bu açıklamaları Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesinde yaptı. Kureyşi, Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Orta Asya ziyaretinde bulunuyor.

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afganistan

tacikistan

pakistan

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afganistan, tacikistan, taliban, pakistan