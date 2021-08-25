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https://tr.sputniknews.com/20210825/trabzonda-akaryakit-istasyonuna-kasketli-nwakaeme-heykeli-dikildi-1048319138.html
Trabzon'da akaryakıt istasyonuna Nwakaeme'nin kasketli heykeli dikildi
Trabzon'da akaryakıt istasyonuna Nwakaeme'nin kasketli heykeli dikildi
Trabzonspor’da sergilediği başarılı performans ile taraftarların sevgisini kazanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme’nin kentte heykeli dikildi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T12:42+0300
2021-08-25T12:47+0300
yaşam
spor
akaryakıt
heykel
trabzonspor
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Trabzonspor formasıyla 2018-19 sezonundan bu yana çıktığı 114 maçta; 36 gol, 24 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu Anhony Nwakaeme, kentte taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor.Trabzonlu iş insanı Mustafa Bulut, Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde yer alan akaryakıt istasyonunun girişine yaklaşık 40 bin TL maliyetle Trabzonspor’un başarılı hücum oyuncusunun kasketli heykelini diktirdi. Akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler heykeli incelerken, fotoğraf çektiriyor.'Nwakaeme çok iyi oynuyor, diğer yabancılara da örnek olsun diye heykeli dikildi'Akaryakıt istasyonunun Müdürü Hüseyin Çelik, patronları Mustafa Bulut ile arkadaşının yolculuk yaptığı sırada yabancı futbolcularla ilgili konuşurken akıllarına böyle bir şey geldiğini belirterek şunları söyledi:‘Görünce gururlanıyoruz’Fatih Bozkurt isimli vatandaş, "Nwakaeme’nin gönlümüzdeki yeri bambaşka. Burada onun heykelini görmek hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex’in heykelini diktiler. Biz de Nwakaeme’nin heykelini burada görünce heyecanlanıyoruz, çok da mutlu oluyoruz. Golleri atmaya devam ettiğinde, gönlümüzdeki yerini de yüceltiyor. Her sezon takıma katkısı vardı ama bu sezon etrafındaki futbolcularla birlikte daha fazla katkı vermesini bekliyoruz, vereceğini de düşünüyoruz. Son maçta attığı golle de zaten bizi oldukça mutlu etti. Başarılarının devamını diliyorum. Onun başarısı, Trabzonspor’un başarısı" diye konuştu.Kamil Kasap ise, "Buraya sıkça yakıt almaya geliyorum. Trabzonspor hastasıyım. Nwakaeme’yi de seviyoruz ve zevkle izliyorum. Buranın sahibi Nwakaeme’nin heykelini buraya koyacağım' dedi. Söz verdi ve sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.
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spor, akaryakıt, heykel, trabzonspor

Trabzon'da akaryakıt istasyonuna Nwakaeme'nin kasketli heykeli dikildi

12:42 25.08.2021 (güncellendi: 12:47 25.08.2021)
© İHANijeryalı futbolcu Anhony Nwakaeme'nin yakıt istasyonundaki kasketli heykeli
Nijeryalı futbolcu Anhony Nwakaeme'nin yakıt istasyonundaki kasketli heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© İHA
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Trabzonspor’da sergilediği başarılı performans ile taraftarların sevgisini kazanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme’nin kentte heykeli dikildi.
Trabzonspor formasıyla 2018-19 sezonundan bu yana çıktığı 114 maçta; 36 gol, 24 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu Anhony Nwakaeme, kentte taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor.
Trabzonlu iş insanı Mustafa Bulut, Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde yer alan akaryakıt istasyonunun girişine yaklaşık 40 bin TL maliyetle Trabzonspor’un başarılı hücum oyuncusunun kasketli heykelini diktirdi. Akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler heykeli incelerken, fotoğraf çektiriyor.

'Nwakaeme çok iyi oynuyor, diğer yabancılara da örnek olsun diye heykeli dikildi'

Akaryakıt istasyonunun Müdürü Hüseyin Çelik, patronları Mustafa Bulut ile arkadaşının yolculuk yaptığı sırada yabancı futbolcularla ilgili konuşurken akıllarına böyle bir şey geldiğini belirterek şunları söyledi:
"Nwakaeme çok iyi oynuyor. Son zamanlarda gelen en iyi yabancı futbolculardan birisi. Patronumuz ve arkadaşı da 'Bunun bir heykelini dikelim ve diğer yabancı oyunculara da örnek olsun' dediler. Son zamanlarda oynadığı futbol ve performansı ile gönüllerde taht kurmuş bir isim. 6 aylık bir süre içerisinde 30-40 bin TL civarında maliyetle heykel tamamlandı. Bizim için önemli olan Trabzonspor sevdasıdır. İnşallah bu Nwakaeme’ye bir doping olur, inşallah bu sene şampiyon olacağız. Nwakaeme şu an yoğunluğundan dolayı gelemiyor ama en kısa sürede kendisini davet edeceğiz. Şu an haberi yok, ona sürpriz yapmayı planlıyoruz. Gelenler, görenler de çok iyi karşılıyor. Bu heykel için çok olumlu geri dönüşümler aldık.”

‘Görünce gururlanıyoruz’

Fatih Bozkurt isimli vatandaş, "Nwakaeme’nin gönlümüzdeki yeri bambaşka. Burada onun heykelini görmek hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex’in heykelini diktiler. Biz de Nwakaeme’nin heykelini burada görünce heyecanlanıyoruz, çok da mutlu oluyoruz. Golleri atmaya devam ettiğinde, gönlümüzdeki yerini de yüceltiyor. Her sezon takıma katkısı vardı ama bu sezon etrafındaki futbolcularla birlikte daha fazla katkı vermesini bekliyoruz, vereceğini de düşünüyoruz. Son maçta attığı golle de zaten bizi oldukça mutlu etti. Başarılarının devamını diliyorum. Onun başarısı, Trabzonspor’un başarısı" diye konuştu.
Kamil Kasap ise, "Buraya sıkça yakıt almaya geliyorum. Trabzonspor hastasıyım. Nwakaeme’yi de seviyoruz ve zevkle izliyorum. Buranın sahibi Nwakaeme’nin heykelini buraya koyacağım' dedi. Söz verdi ve sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.
Alex'in heykeline maske taktılar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2020
YAŞAM
Alex'in heykeline maske taktılar
20 Mart 2020, 13:51
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