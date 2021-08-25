https://tr.sputniknews.com/20210825/trabzonda-akaryakit-istasyonuna-kasketli-nwakaeme-heykeli-dikildi-1048319138.html

Trabzon'da akaryakıt istasyonuna Nwakaeme'nin kasketli heykeli dikildi

Trabzon'da akaryakıt istasyonuna Nwakaeme'nin kasketli heykeli dikildi

Trabzonspor’da sergilediği başarılı performans ile taraftarların sevgisini kazanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme’nin kentte heykeli dikildi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T12:42+0300

2021-08-25T12:42+0300

2021-08-25T12:47+0300

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Trabzonspor formasıyla 2018-19 sezonundan bu yana çıktığı 114 maçta; 36 gol, 24 asistlik performans sergileyen Nijeryalı futbolcu Anhony Nwakaeme, kentte taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor.Trabzonlu iş insanı Mustafa Bulut, Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde yer alan akaryakıt istasyonunun girişine yaklaşık 40 bin TL maliyetle Trabzonspor’un başarılı hücum oyuncusunun kasketli heykelini diktirdi. Akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler heykeli incelerken, fotoğraf çektiriyor.'Nwakaeme çok iyi oynuyor, diğer yabancılara da örnek olsun diye heykeli dikildi'Akaryakıt istasyonunun Müdürü Hüseyin Çelik, patronları Mustafa Bulut ile arkadaşının yolculuk yaptığı sırada yabancı futbolcularla ilgili konuşurken akıllarına böyle bir şey geldiğini belirterek şunları söyledi:‘Görünce gururlanıyoruz’Fatih Bozkurt isimli vatandaş, "Nwakaeme’nin gönlümüzdeki yeri bambaşka. Burada onun heykelini görmek hepimizi gururlandırıyor. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex’in heykelini diktiler. Biz de Nwakaeme’nin heykelini burada görünce heyecanlanıyoruz, çok da mutlu oluyoruz. Golleri atmaya devam ettiğinde, gönlümüzdeki yerini de yüceltiyor. Her sezon takıma katkısı vardı ama bu sezon etrafındaki futbolcularla birlikte daha fazla katkı vermesini bekliyoruz, vereceğini de düşünüyoruz. Son maçta attığı golle de zaten bizi oldukça mutlu etti. Başarılarının devamını diliyorum. Onun başarısı, Trabzonspor’un başarısı" diye konuştu.Kamil Kasap ise, "Buraya sıkça yakıt almaya geliyorum. Trabzonspor hastasıyım. Nwakaeme’yi de seviyoruz ve zevkle izliyorum. Buranın sahibi Nwakaeme’nin heykelini buraya koyacağım' dedi. Söz verdi ve sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20200320/alexin-heykeline-maske-taktilar-1041647084.html

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spor, akaryakıt, heykel, trabzonspor