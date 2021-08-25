https://tr.sputniknews.com/20210825/trump-afganistanda-binlerce-amerikali-rehin-tutuluyor-1048333739.html
Trump: Afganistan'da binlerce Amerikalı rehin tutuluyor
Trump: Afganistan'da binlerce Amerikalı rehin tutuluyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, Afganistan'da binlerce Amerikalının rehin kaldığını söyledi. 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T18:59+0300
2021-08-25T18:59+0300
2021-08-25T18:59+0300
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Trump, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından binlerce Amerikalının bu ülkede rehin kaldığını belirtti.Trump yaptığı açıklamada “Biden, ordumuzu Afganistan'daki savaş alanından kaçmaya ve binlerce Amerikalı'nın rehin tutulduğu bir durumda orayı terk etmeye zorlamaya nasıl cüret edebilir?” ifadelerini kullandı.'Kontrolü kaybettik'ABD birliklerinin geri çekilmesiyle birlikte Afganistan ve Kabil üzerindeki kontrolün kaybedildiğine vurgu yapan Trump, "Afganistan ve Kabil sadece 2500 askerle sıkı kontrolümüz altındaydı, ancak oradan kaçmalarının talep edilmesi nedeniyle bunu kaybettik” dedi.Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın salı günü bir basın toplantısı düzenleyerek Afganistan'dan tahliye edilen ABD vatandaşlarının sayısına ilişkin net rakamları kamuoyuyla paylaşacağını duyurmuştu.Daha önce Biden, Afganistan'dan şimdiye dek 70 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaşmıştı. Pentagon, tahliye edilenlerden 4 binden fazlasının ABD vatandaşı ve onların aileleri olduğunu bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210825/pentagon-abd-askerleri-kabil-havalimanindan-ayrildiktan-sonra-abdnin-sorumlulugu-kalmayacak-1048332386.html
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Trump: Afganistan'da binlerce Amerikalı rehin tutuluyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, Afganistan'da binlerce Amerikalının rehin kaldığını söyledi.
Trump, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından binlerce Amerikalının bu ülkede rehin kaldığını belirtti.
Trump yaptığı açıklamada “Biden, ordumuzu Afganistan'daki savaş alanından kaçmaya ve binlerce Amerikalı'nın rehin tutulduğu bir durumda orayı terk etmeye zorlamaya nasıl cüret edebilir?” ifadelerini kullandı.
'Kontrolü kaybettik'
ABD birliklerinin geri çekilmesiyle birlikte Afganistan ve Kabil üzerindeki kontrolün kaybedildiğine vurgu yapan Trump, "Afganistan ve Kabil sadece 2500 askerle sıkı kontrolümüz altındaydı, ancak oradan kaçmalarının talep edilmesi nedeniyle bunu kaybettik” dedi.
Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın salı günü bir basın toplantısı düzenleyerek Afganistan'dan tahliye edilen ABD vatandaşlarının sayısına ilişkin net rakamları kamuoyuyla paylaşacağını duyurmuştu.
Daha önce Biden, Afganistan'dan şimdiye dek 70 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaşmıştı. Pentagon, tahliye edilenlerden 4 binden fazlasının ABD vatandaşı ve onların aileleri olduğunu bildirmişti.