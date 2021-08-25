Tunceli'de Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma Rus savaş topu parçaları bulundu

"Vatandaşlarımız bu bölgede top parçaları olduğunu söyledi ve bizler de bölgeye gittik. Top parçalarını almaya çalıştık, yarım ton civarında bir ağırlığa sahiplerdi. Ulaşım oldukça zordu. Araçla bunları almamız imkansızdı. Durumu sayın Vali Mehmet Ali Özkan'a bildirdik. Sayın valimizin talimatları ve güvenlik güçlerimizin yardımlarıyla birlikte bugün helikopterle bölgeye gittik. Yöre halkının Ruslara karşı mücadele ettiklerini, Rus ilerleyişinin bu bölgede durdurduklarını ve komutanın Enver Paşa'da olduğunu biliyorduk. Bulduğumuz eserler de bu durumun somut belgeleri niteliğindeydi. Gerekli bakımları yapıldıktan sonra ve bakanlığımızın izniyle müzemizde sergilenecek. Toplamda 3 parçaydı, 2 kısmı tablaydı bir parçası da namlu kısmıydı."