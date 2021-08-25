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Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için gökyüzünde ay yıldız çizdi
Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için gökyüzünde ay yıldız çizdi
Milli Mücadele'nin kilit şehri Afyonkarahisar, Büyük Taarruz'un 99. yılını kutluyor. Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:59+0300
2021-08-25T14:03+0300
savunma
afyonkarahisar
akrobasi
türk yıldızları
süpersonik uçak
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Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı.Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 6 uçağın yer aldığı bir gösteri gerçekleştirdi.Yaptıkları gösterilerle izleyenlerin dikkatini gökyüzüne çeken Türk Yıldızları, tarihi Afyon Kalesi ve üzerinde tur atarak Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşuna gökyüzünde özel ay ve yıldız figürü çizdi.Gösteriler için herhangi bir toplanma alanı oluşturulmazken, Afyonkarahisarlılar evlerinden, Hıdırlık mesire alanından ve yüksek binaların çatılarından uçuşları izledi.
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afyonkarahisar, akrobasi, türk yıldızları, süpersonik uçak

Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için gökyüzünde ay yıldız çizdi

13:59 25.08.2021 (güncellendi: 14:03 25.08.2021)
© DHATürk Yıldızları, ay yıldız, Büyük Taarruz
Türk Yıldızları, ay yıldız, Büyük Taarruz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© DHA
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Milli Mücadele'nin kilit şehri Afyonkarahisar, Büyük Taarruz'un 99. yılını kutluyor. Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarında büyük zafer için ay yıldız simgesi çizdi.
Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı.
Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 6 uçağın yer aldığı bir gösteri gerçekleştirdi.
Yaptıkları gösterilerle izleyenlerin dikkatini gökyüzüne çeken Türk Yıldızları, tarihi Afyon Kalesi ve üzerinde tur atarak Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşuna gökyüzünde özel ay ve yıldız figürü çizdi.
Gösteriler için herhangi bir toplanma alanı oluşturulmazken, Afyonkarahisarlılar evlerinden, Hıdırlık mesire alanından ve yüksek binaların çatılarından uçuşları izledi.
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