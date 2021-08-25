Türkiye'de 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi, 217 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

"Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!"