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Türkiye'de 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi, 217 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
19:22 25.08.2021 (güncellendi: 19:44 25.08.2021)
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul, İstiklal Caddesi, vaka
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 970 kişinin testinin pozitif çıktığını, 217 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nda açıklanan güncel verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan son durumu şu ifadelerle paylaştı:
"Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!"
GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var! https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/QM0FuXllfQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 25, 2021