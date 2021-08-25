https://tr.sputniknews.com/20210825/turkovac-asisi-faz-3-calismasi-gonullulere-uygulanmaya-baslandi-1048338221.html

'TURKOVAC' aşısı faz 3 çalışması gönüllülere uygulanmaya başlandı

'TURKOVAC' aşısı faz 3 çalışması gönüllülere uygulanmaya başlandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T21:26+0300

2021-08-25T21:26+0300

2021-08-25T21:26+0300

yaşam

türkiye

faz 3

turkovac

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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden 'TURKOVAC' aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.'TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesi'nde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.

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türkiye, faz 3, turkovac