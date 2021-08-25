'TURKOVAC' aşısı faz 3 çalışması gönüllülere uygulanmaya başlandı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden 'TURKOVAC' aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.'TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesi'nde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında ERÜ'de gönüllülere uygulanmaya başlandı.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden 'TURKOVAC' aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.
Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.
'TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesi'nde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.