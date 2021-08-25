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https://tr.sputniknews.com/20210825/turkovac-asisi-faz-3-calismasi-gonullulere-uygulanmaya-baslandi-1048338221.html
'TURKOVAC' aşısı faz 3 çalışması gönüllülere uygulanmaya başlandı
'TURKOVAC' aşısı faz 3 çalışması gönüllülere uygulanmaya başlandı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T21:26+0300
2021-08-25T21:26+0300
yaşam
türkiye
faz 3
turkovac
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden 'TURKOVAC' aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.'TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesi'nde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.
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türkiye, faz 3, turkovac

'TURKOVAC' aşısı faz 3 çalışması gönüllülere uygulanmaya başlandı

21:26 25.08.2021
© AAYerli aşı TURKOVAC Faz-3
Yerli aşı TURKOVAC Faz-3 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
© AA
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında ERÜ'de gönüllülere uygulanmaya başlandı.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden 'TURKOVAC' aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.
Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.
'TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesi'nde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı.
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