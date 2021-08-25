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https://tr.sputniknews.com/20210825/uludagda-ac-kalan-ayilar-kamp-alanina-indi-1048320760.html
Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi
Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayı ailesi kendileri için bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi. Sevimli ayılar kendilerini... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T13:18+0300
2021-08-25T13:18+0300
2021-08-25T13:20+0300
yaşam
uludağ
su
ayı
orman
kamp
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Uludağ'da ormandan yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan Bölgesi'ne gelen anne ayı ve 3 yavrusu, kendileri için bırakılan ekmekleri ve yemekleri yerken görüntülendi. Bir kampçı tarafından görüntülenen ayılar, kaptan su içiyor ve iştahla yemekleri yiyor.Sarıalan'da anne ayı ve 3 yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenirken, son 4-5 yıldır görüntülenen yavru ayıların hayli büyüdükleri ise dikkat çekti.
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Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi 13:18 25.08.2021 (güncellendi: 13:20 25.08.2021)
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayı ailesi kendileri için bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi. Sevimli ayılar kendilerini görüntüleyen kampçılara adeta poz verdi.
Uludağ'da ormandan yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan Bölgesi'ne gelen
anne ayı ve 3 yavrusu, kendileri için bırakılan ekmekleri ve yemekleri yerken görüntülendi.
Bir kampçı tarafından görüntülenen ayılar, kaptan
su içiyor ve iştahla yemekleri yiyor.
Sarıalan'da anne ayı ve 3 yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenirken, son 4-5 yıldır görüntülenen yavru ayıların hayli büyüdükleri ise dikkat çekti.