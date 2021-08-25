https://tr.sputniknews.com/20210825/uludagda-ac-kalan-ayilar-kamp-alanina-indi-1048320760.html

Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi

Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayı ailesi kendileri için bırakılan yiyecekleri yerken görüntülendi. Sevimli ayılar kendilerini... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T13:18+0300

2021-08-25T13:18+0300

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yaşam

uludağ

su

ayı

orman

kamp

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Uludağ'da ormandan yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan Bölgesi'ne gelen anne ayı ve 3 yavrusu, kendileri için bırakılan ekmekleri ve yemekleri yerken görüntülendi. Bir kampçı tarafından görüntülenen ayılar, kaptan su içiyor ve iştahla yemekleri yiyor.Sarıalan'da anne ayı ve 3 yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenirken, son 4-5 yıldır görüntülenen yavru ayıların hayli büyüdükleri ise dikkat çekti.

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uludağ, su, ayı, orman, kamp