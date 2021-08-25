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https://tr.sputniknews.com/20210825/yunanistanin-turk-karasularina-ittigi-32-gocmen-kurtarildi-1048339471.html
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 32 göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 32 göçmen kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Bodrum açıklarında iki can sal içine bindirilerek Türk karasularına ger itilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı. 2 göçmen kaçakçısı... 25.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-25T22:52+0300
2021-08-25T22:52+0300
2021-08-25T23:03+0300
türkiye
göçmen
yunanistan
bodrum
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Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.İhlas Haber Ajansı'na göre görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Can salları için iki de göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
türkiye
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göçmen, yunanistan, bodrum
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 32 göçmen kurtarıldı 22:52 25.08.2021 (güncellendi: 23:03 25.08.2021)
Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Bodrum açıklarında iki can sal içine bindirilerek Türk karasularına ger itilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı. 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.
Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup
kaçak göçmen
olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
İhlas Haber Ajansı'na göre görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca
Türk karasularına bırakılan
2 can salı içerisindeki toplam
32 kaçak göçmen
kurtarıldı.
Can salları için iki de göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.