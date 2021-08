https://tr.sputniknews.com/20210825/yunanistanin-turk-karasularina-ittigi-32-gocmen-kurtarildi-1048339471.html

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 32 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 32 göçmen kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Bodrum açıklarında iki can sal içine bindirilerek Türk karasularına ger itilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı. 2 göçmen kaçakçısı... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.İhlas Haber Ajansı'na göre görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Can salları için iki de göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

