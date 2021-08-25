https://tr.sputniknews.com/20210825/zonguldak-baro-baskani-restoranda-yumruklu-saldiriya-ugradi-zanli-tutuklandi-1048307905.html

Zonguldak Baro Başkanı restoranda yumruklu saldırıya uğradı, zanlı tutuklandı

Zonguldak Baro Başkanı restoranda yumruklu saldırıya uğradı, zanlı tutuklandı

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, restoranda meslektaşlarıyla yemek yediği sırada yüksek sesle konuştuğu iddia edilen şahsı uyarınca saldırıya uğradı... 25.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-25T01:17+0300

2021-08-25T01:17+0300

2021-08-25T01:17+0300

türkiye

zonguldak

baro

avukat

darp

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İddiaya göre olay, dün Zonguldak merkezindeki bir restoranda yaşandı. Restoranda meslektaşları ile yemek yiyen Zonguldak Baro Başkanı Av. Türker Kapkaç, başka bir masada oturan ve yüksek sesle konuşan 34 yaşındaki T.Y.’yi uyardı.Zanlının tepki göstermesi üzerine çıkan arbedede Başkan Kapkaç gözüne gelen yumruk darbesiyle ağır yaralandı.Olay sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alınan Kapkaç'ın görme yetisini kaybetme riskinin bulunduğu öğrenildi.Gözaltına alınan T.Y. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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zonguldak, baro, avukat, darp