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Elazığ’da kuraklık nedeni ile sular çekildi, 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı
Elazığ’da kuraklık nedeni ile sular çekildi, 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı
Elazığ’da kuraklık nedeni ile baraj sularının çekilmesiyle yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı. Yöre halkı suların biraz daha... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T10:36+0300
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фото, elazığ, baraj, okul, su, köy, baskil, kuraklık, galeri, kumlutarla

Elazığ’da kuraklık nedeni ile sular çekildi, 75 yıllık okul gün yüzüne çıktı

10:36 26.08.2021
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Elazığ’da kuraklık nedeni ile baraj sularının çekilmesiyle yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı. Yöre halkı suların biraz daha çekilmesi durumunda köyün ortaya çıkabileceğini söyledi.
© İHA

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, kuraklık nedeni ile baraj sular yaklaşık 150 metre çekildi.

Elazığ&#x27;ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, kuraklık nedeni ile baraj sular yaklaşık 150 metre çekildi. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, kuraklık nedeni ile baraj sular yaklaşık 150 metre çekildi.

© İHA

Suların çekilmesi ile yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı.

Suların çekilmesi ile yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA

Suların çekilmesi ile yaklaşık 75 yıllık olduğu tahmin edilen köy okulu ortaya çıktı.

© İHA

Köy halkı suların 100 metre daha çekilmesi durumunda baraj yapımından sonra sular altında kalan köyün de gün yüzüne çıkacağını belirtti.

Köy halkı suların 100 metre daha çekilmesi durumunda baraj yapımından sonra sular altında kalan köyün de gün yüzüne çıkacağını belirtti. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA

Köy halkı suların 100 metre daha çekilmesi durumunda baraj yapımından sonra sular altında kalan köyün de gün yüzüne çıkacağını belirtti.

© İHA

Vatandaşlardan Şemsettin Ütebay, okulun 1945 yılında, Kumlutarla köyünden Hasan Hüseyin Kırımoğlu’nun önderliğinde imece usulüyle yapıldığını söyledi.

Vatandaşlardan Şemsettin Ütebay, okulun 1945 yılında, Kumlutarla köyünden Hasan Hüseyin Kırımoğlu’nun önderliğinde imece usulüyle yapıldığını söyledi. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA

Vatandaşlardan Şemsettin Ütebay, okulun 1945 yılında, Kumlutarla köyünden Hasan Hüseyin Kırımoğlu’nun önderliğinde imece usulüyle yapıldığını söyledi.

© İHA

Ütebay, "İki köyün ortasında kurulan bir okuldur, bütün çocuklar burada okumuştur. Ben de burada okudum. Okulumuz güzeldi. Taş yapılı, betondan yapılmıştı. Zamanla suyun altında kaldı. Zaman zaman da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor" dedi.

Ütebay, &quot;İki köyün ortasında kurulan bir okuldur, bütün çocuklar burada okumuştur. Ben de burada okudum. Okulumuz güzeldi. Taş yapılı, betondan yapılmıştı. Zamanla suyun altında kaldı. Zaman zaman da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA

Ütebay, "İki köyün ortasında kurulan bir okuldur, bütün çocuklar burada okumuştur. Ben de burada okudum. Okulumuz güzeldi. Taş yapılı, betondan yapılmıştı. Zamanla suyun altında kaldı. Zaman zaman da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor" dedi.

© İHA

Okullarını görünce duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Ütebay, "Okulu görünce, yıllar önce biz burada okuyorduk, ne güzel anılarımız olmuş dedik. Yaşadıklarınızı bir film şeridi gibi aklınızdan geçiriyorsunuz” diye konuştu.

Okullarını görünce duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Ütebay, &quot;Okulu görünce, yıllar önce biz burada okuyorduk, ne güzel anılarımız olmuş dedik. Yaşadıklarınızı bir film şeridi gibi aklınızdan geçiriyorsunuz” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA

Okullarını görünce duygusal anlar yaşadıklarını dile getiren Ütebay, "Okulu görünce, yıllar önce biz burada okuyorduk, ne güzel anılarımız olmuş dedik. Yaşadıklarınızı bir film şeridi gibi aklınızdan geçiriyorsunuz” diye konuştu.

© İHA

Ütebay, “Genelde taş ve beton ile yapıldığı için sağlam bir yapı olmuş. Onun için suyun altında kalmasına rağmen ayakta duruyor. 100 metre daha su çekilse bizim eski köy ortaya çıkacaktır" diye ekledi.

Ütebay, “Genelde taş ve beton ile yapıldığı için sağlam bir yapı olmuş. Onun için suyun altında kalmasına rağmen ayakta duruyor. 100 metre daha su çekilse bizim eski köy ortaya çıkacaktır&quot; diye ekledi. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA

Ütebay, “Genelde taş ve beton ile yapıldığı için sağlam bir yapı olmuş. Onun için suyun altında kalmasına rağmen ayakta duruyor. 100 metre daha su çekilse bizim eski köy ortaya çıkacaktır" diye ekledi.

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