6 yaşındaki Elisa, koronavirüse yenildi

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Elisa Yenigün, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine Rize'deki evinde karantinaya alındı. Durumu ağırlaşan kız çocuğu, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elisa Yenigün, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Elisa Yenigün, bugün Alipaşa Mahallesi Yalı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anne Neriman Yenigün, Trabzon'daki tedavi sürecinde kızının Kovid-19'a yakalandığını belirterek şunları söyledi:"Kızım yoğun kemoterapi aldığı için hücre hiçbir şey yoktu onda. Ben de Kovid-19 oldum ama hiçbir şey anlamadım. Ama kızımın savaşacak hücresi yoktu. Kovid-19, 3 güne sardı onu. Biz ilk hastanede yoğun bakımda gözetim altında olsaydık, bu acıyı yaşamayacaktık. Yavrum çok çekti. Herkes önlemini alsın. ‘Nefes alamıyorum anne' dedi, hiçbir şey yapamadım. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Kovid-19'u yenemedi."
Rize'de lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Anne Neriman Yenigün, "Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Kovid-19'u yenemedi" dedi.
Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Elisa Yenigün, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Bunun üzerine Rize'deki evinde karantinaya alındı.
Durumu ağırlaşan kız çocuğu, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elisa Yenigün, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Elisa Yenigün, bugün Alipaşa Mahallesi Yalı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Anne Neriman Yenigün, Trabzon'daki tedavi sürecinde kızının Kovid-19'a yakalandığını belirterek şunları söyledi:
"Kızım yoğun kemoterapi aldığı için hücre hiçbir şey yoktu onda. Ben de Kovid-19 oldum ama hiçbir şey anlamadım. Ama kızımın savaşacak hücresi yoktu. Kovid-19, 3 güne sardı onu. Biz ilk hastanede yoğun bakımda gözetim altında olsaydık, bu acıyı yaşamayacaktık. Yavrum çok çekti. Herkes önlemini alsın. ‘Nefes alamıyorum anne' dedi, hiçbir şey yapamadım. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Kovid-19'u yenemedi."