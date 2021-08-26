ABD Başkanı Biden'ın İsrail Başbakanı Bennett ile yapacağı görüşme ertelendi

Afganistan'da tahliye işlemlerinin sürdüğü Kabil Havaalanı'nda meydana gelen bombalı saldırıların ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın, bugün İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşme ertelendi.Beyaz Saray'da ismini açıklamayan bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Başkanın yapacağı ikili görüşme yarına ertelendi" bilgisini paylaştı.Akşam saatlerinde Kabil Havaalanında peş peşe bombalı saldırılar yaşanmış, aralarında Amerikan askerlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin yarına ertelendiği bildirildi.
Afganistan'da tahliye işlemlerinin sürdüğü Kabil Havaalanı'nda meydana gelen bombalı saldırıların ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın, bugün İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşme ertelendi.
Beyaz Saray'da ismini açıklamayan bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Başkanın yapacağı ikili görüşme yarına ertelendi" bilgisini paylaştı.