https://tr.sputniknews.com/20210826/abdden-kieve-kuzey-akim-2ye-yaptirim-talep-etmekten-vazgecme-cagrisi-1048370067.html

ABD'den Kiev'e Kuzey Akım-2'ye yaptırım talep etmekten vazgeçme çağrısı

ABD'den Kiev'e Kuzey Akım-2'ye yaptırım talep etmekten vazgeçme çağrısı

ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi Piper, Ukrayna'nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını engellemek için Avrupalı şirketlere yaptırım uygulanması talebinden... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T23:00+0300

2021-08-26T23:00+0300

2021-08-26T23:00+0300

dünya

abd

rusya

ukrayna

almanya

joe biden

kuzey akım-2

yaptırım

vladimir zelenskiy

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ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi Steven Piper, Ukrayna’nın Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını engellemek için Avrupalı şirketlere yaptırım uygulanması talebinden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.Kuzey Akım-2 projesinin tamamlanmasının en büyük kaybedeninin Kiev olduğunu belirten diplomat, ABD Başkanı Joe Biden'ın da projenin uygulanmasına karşı olduğunu, ancak müttefiklerle ilişkileri riske atmaya ve Avrupalı ​​şirketlere yaptırım uygulamaya hazır olmadığını kaydetti.Piper, "Kiev, Ukrayna'ya destek meselesi ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ABD ve AB’nin birliğini zedeleyecek bir bölünme arayışına girmemelidir" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e projeye karşı yaptırım uygulanması talebinden vazgeçmeyi tavsiye eden Piper, şöyle devam etti:

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abd, rusya, ukrayna, almanya, joe biden, kuzey akım-2, yaptırım, vladimir zelenskiy