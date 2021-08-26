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ABD'den Kiev'e Kuzey Akım-2'ye yaptırım talep etmekten vazgeçme çağrısı
ABD'den Kiev'e Kuzey Akım-2'ye yaptırım talep etmekten vazgeçme çağrısı
ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi Piper, Ukrayna'nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını engellemek için Avrupalı şirketlere yaptırım uygulanması talebinden... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T23:00+0300
2021-08-26T23:00+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
almanya
joe biden
kuzey akım-2
yaptırım
vladimir zelenskiy
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ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi Steven Piper, Ukrayna’nın Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını engellemek için Avrupalı şirketlere yaptırım uygulanması talebinden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.Kuzey Akım-2 projesinin tamamlanmasının en büyük kaybedeninin Kiev olduğunu belirten diplomat, ABD Başkanı Joe Biden'ın da projenin uygulanmasına karşı olduğunu, ancak müttefiklerle ilişkileri riske atmaya ve Avrupalı ​​şirketlere yaptırım uygulamaya hazır olmadığını kaydetti.Piper, "Kiev, Ukrayna'ya destek meselesi ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ABD ve AB’nin birliğini zedeleyecek bir bölünme arayışına girmemelidir" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e projeye karşı yaptırım uygulanması talebinden vazgeçmeyi tavsiye eden Piper, şöyle devam etti:
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abd, rusya, ukrayna, almanya, joe biden, kuzey akım-2, yaptırım, vladimir zelenskiy

ABD'den Kiev'e Kuzey Akım-2'ye yaptırım talep etmekten vazgeçme çağrısı

23:00 26.08.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi Piper, Ukrayna'nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını engellemek için Avrupalı şirketlere yaptırım uygulanması talebinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi Steven Piper, Ukrayna’nın Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını engellemek için Avrupalı şirketlere yaptırım uygulanması talebinden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.
Kuzey Akım-2 projesinin tamamlanmasının en büyük kaybedeninin Kiev olduğunu belirten diplomat, ABD Başkanı Joe Biden'ın da projenin uygulanmasına karşı olduğunu, ancak müttefiklerle ilişkileri riske atmaya ve Avrupalı ​​şirketlere yaptırım uygulamaya hazır olmadığını kaydetti.
Piper, "Kiev, Ukrayna'ya destek meselesi ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ABD ve AB’nin birliğini zedeleyecek bir bölünme arayışına girmemelidir" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e projeye karşı yaptırım uygulanması talebinden vazgeçmeyi tavsiye eden Piper, şöyle devam etti:
"Bunun yerine, Berlin ile birlikte çalışan Washington'a, Ukrayna'ya destek, Avrupa'nın enerji güvenliği, iklim hedefleri ve Rusya'nın boru hattını Kiev'e karşı kullanmayacağının garantisine ilişkin ABD-Almanya’nın temmuz ayındaki beyanlarını nasıl somutlaştıracaklarını sorması gerekiyor."
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