Ülkedeki en önemli Sovyet tesisleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte:İnfografik, SputnikLive tarafından hazırlanmıştır.

SSCB döneminde Afganistan’da Sovyet uzmanları tarafından, aralarında köprü, fabrika ve okulların yer aldığı yaklaşık 140 tesis inşa edildi. Çoğu günümüzde de... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

Afganistan’daki Sovyet mirası

© Sputnik Hayraton Köprüsü © Sputnik

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SSCB döneminde Afganistan’da Sovyet uzmanları tarafından, aralarında köprü, fabrika ve okulların yer aldığı yaklaşık 140 tesis inşa edildi. Çoğu günümüzde de hizmet vermeye devam ediyor.