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https://tr.sputniknews.com/20210826/afganistandaki-sovyet-mirasi-1048363109.html
Afganistan’daki Sovyet mirası
Afganistan’daki Sovyet mirası
SSCB döneminde Afganistan’da Sovyet uzmanları tarafından, aralarında köprü, fabrika ve okulların yer aldığı yaklaşık 140 tesis inşa edildi. Çoğu günümüzde de... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T17:10+0300
2021-08-26T17:10+0300
2021-08-26T17:11+0300
infografik
afganistan
sscb
köprü
altyapı
hidroelektrik santrali
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Ülkedeki en önemli Sovyet tesisleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte:İnfografik, SputnikLive tarafından hazırlanmıştır.
afganistan
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
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infografik, afganistan, sscb, köprü, altyapı, hidroelektrik santrali
Afganistan’daki Sovyet mirası
17:10 26.08.2021 (güncellendi: 17:11 26.08.2021)
SSCB döneminde Afganistan’da Sovyet uzmanları tarafından, aralarında köprü, fabrika ve okulların yer aldığı yaklaşık 140 tesis inşa edildi. Çoğu günümüzde de hizmet vermeye devam ediyor.
Ülkedeki en önemli Sovyet tesisleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte:
İnfografik, SputnikLive
tarafından hazırlanmıştır.