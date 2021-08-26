Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210826/ak-partili-naci-bostanci-turkiyenin-daha-fazla-multeci-almasi-mumkun-degil-1048366106.html
AK Partili Naci Bostancı: Türkiye’nin daha fazla mülteci alması mümkün değil
AK Partili Naci Bostancı: Türkiye’nin daha fazla mülteci alması mümkün değil
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil. Bizim derdimiz; mevcut olanların da makul uygun şartlar teşekkül... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T19:49+0300
2021-08-26T19:49+0300
türkiye
afganistan
naci bostancı
mülteci
göç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104023/20/1040232092_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_49454cee53cf0164bb1cbcdc04cf0c36.jpg
Bostancı, Meclis’te gazetecilere gündeme dair değerlendirmede bulundu. Bostancı, ‘Türkiye’de mülteci merkezleri kurulacağı’ iddialarıyla ilgili, "Bizim öyle bir planımız yok. Zaten Türkiye’de yeteri kadar mülteci var. Türkiye’nin daha fazla mülteci alması mümkün değil. Bizim derdimiz; mevcut olanların da makul uygun şartlar teşekkül ettiğinde geri gönderilmesi. Türkiye’nin genel tutumu bu" dedi.Afganistan'dan göç hareketi olduğunu belirten Bostancı, "Afganistan’da malum gelişmeler dolayısıyla bir göç hareketi var. Ama henüz boyutları ne kadardır, ne tür bir hareketlilik var, ona ilişkin henüz değerlendirmeler spekülatif. Türkiye de Afganistan’dan gelen göçmenlere mani olacak şekilde İran sınırında tahkim etmeye yönelik bir çalışma içeresinde. Bir duvar örülüyor. İçişleri Bakanlığı ile İran İçişleri Bakanlığı arasında sınır güvenliğini temin etmek korusunda görüşmeler yaptılar. Sınırlarda çok yüksek derecede bir önlem var" diye konuştu."Bu siyasi hareketlerde de prim yapma alanı görülüyor. Genellikle Türkiye’deki farklı siyasetten insanlar Avrupa’daki göçmen düşmanlığı ve ırkçı düşmanlığını eleştiriyor. Ama ne yazık ki mesele Türkiye’deki göçmenler olduğunda sakınca görmüyorlar. Bu ikiyüzlülüktür" diyen Bostancı, "Türkiye’nin pozisyonu belli. Suriye’deki savaş dolayısıyla buraya gelen insanlar var. Aynı şekilde uygun şartlar oluştuğunda da gönderilecekler. Türkiye’nin herhangi bir şekilde göçmen alması söz konusu değil. Böyle bir hesabı da gücü de yok. Türkiye bir geçiş güzergahı olarak kabul edilemez" şeklinde konuştu.
türkiye
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104023/20/1040232092_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_ac33ca046162b5bf657cc86274973a4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, naci bostancı, mülteci, göç

AK Partili Naci Bostancı: Türkiye’nin daha fazla mülteci alması mümkün değil

19:49 26.08.2021
© AANaci Bostancı
Naci Bostancı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin daha fazla mülteci alması mümkün değil. Bizim derdimiz; mevcut olanların da makul uygun şartlar teşekkül ettiğinde geri gönderilmesi. Türkiyenin genel tutumu bu" dedi.
Bostancı, Meclis’te gazetecilere gündeme dair değerlendirmede bulundu.
Bostancı, ‘Türkiye’de mülteci merkezleri kurulacağı’ iddialarıyla ilgili, "Bizim öyle bir planımız yok. Zaten Türkiye’de yeteri kadar mülteci var. Türkiye’nin daha fazla mülteci alması mümkün değil. Bizim derdimiz; mevcut olanların da makul uygun şartlar teşekkül ettiğinde geri gönderilmesi. Türkiye’nin genel tutumu bu" dedi.
Afganistan'dan göç hareketi olduğunu belirten Bostancı, "Afganistan’da malum gelişmeler dolayısıyla bir göç hareketi var. Ama henüz boyutları ne kadardır, ne tür bir hareketlilik var, ona ilişkin henüz değerlendirmeler spekülatif. Türkiye de Afganistan’dan gelen göçmenlere mani olacak şekilde İran sınırında tahkim etmeye yönelik bir çalışma içeresinde. Bir duvar örülüyor. İçişleri Bakanlığı ile İran İçişleri Bakanlığı arasında sınır güvenliğini temin etmek korusunda görüşmeler yaptılar. Sınırlarda çok yüksek derecede bir önlem var" diye konuştu.
"Bu siyasi hareketlerde de prim yapma alanı görülüyor. Genellikle Türkiye’deki farklı siyasetten insanlar Avrupa’daki göçmen düşmanlığı ve ırkçı düşmanlığını eleştiriyor. Ama ne yazık ki mesele Türkiye’deki göçmenler olduğunda sakınca görmüyorlar. Bu ikiyüzlülüktür" diyen Bostancı, "Türkiye’nin pozisyonu belli. Suriye’deki savaş dolayısıyla buraya gelen insanlar var. Aynı şekilde uygun şartlar oluştuğunda da gönderilecekler. Türkiye’nin herhangi bir şekilde göçmen alması söz konusu değil. Böyle bir hesabı da gücü de yok. Türkiye bir geçiş güzergahı olarak kabul edilemez" şeklinde konuştu.
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:46'Çocuklarımızın rızkını, 5’li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız'
20:32Güneş sistemi dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfedildi
20:29Tarkan: Geç oldu temiz oldu
20:11Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
19:58Fatih'te trafik ışıkları tramvay yoluna devrildi
19:58Hollanda'da Afgan sığınmacıları protesto gösterisi kontrolden çıktı, acil durum ilan edildi
19:49AK Partili Naci Bostancı: Türkiye’nin daha fazla mülteci alması mümkün değil
19:16İstanbul'da okulların açılacağı ilk hafta alınacak tedbirler belirlendi
19:11Bakan Koca: Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257 vaka sayısı 20 bin sınırında
18:56Yargıtay Başkanı: Dileyen sosyal medyada sahte hesap açabiliyor, yasal boşluk var
18:4620 bin liraya sahte ehliyet veren şebekeye operasyon: 12 gözaltı
18:27Tahkim Kurulu Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı
18:15'Bireysel kredilerin kompozisyonuna bağlı sınırlama getirilebilir'
17:56ABD Donanması tatbikat sırasında bir firkateynini imha etti
17:47Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği Milas'ta görüntülendi
17:44Arnavutköy'de iki aile arasında silahlı kavga çıktı
17:26Okul çantası kaç TL’ye doluyor?
17:21Taksi teklifini reddeden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın taksisine, ceza kesildiği ortaya çıktı
17:146 yaşındaki Elisa, koronavirüse yenildi
17:06NBC'ye konuşan Taliban Sözcüsü: 11 Eylül saldırılarının emrini Bin Ladin'in verdiğine dair kanıt yok