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https://tr.sputniknews.com/20210826/almanyada-asilananlarin-sayisi-100-milyonu-asti-1048343686.html
Almanya'da aşılananların sayısı 100 milyonu aştı
Almanya'da aşılananların sayısı 100 milyonu aştı
Almanya'da koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 100 milyonu aştı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T03:43+0300
2021-08-26T03:43+0300
dünya
almanya
robert koch enstitüsü
aşılama
koronavirüs aşısı
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Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamada, Almanya'da 24 Ağustos itibarıyla 49 milyon 408 bin 641 kişinin tam aşılı oldukları, 53 milyon 532 bin 355 kişinin de ilk doz aşısını yaptırdığı açıklandı.Buna göre, Almanya'da nüfusun yüzde 59.4'ünün tam aşılı olduğu ifade edildi.Vaka sayısı 4 milyona yaklaştıRKI verilerine göre, son 24 saatte 11 bin 561 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 889 bin 173’e çıktı.Son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 92 bin 61'e yükseldi.
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almanya, robert koch enstitüsü, aşılama, koronavirüs aşısı

Almanya'da aşılananların sayısı 100 milyonu aştı

03:43 26.08.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeAlmanya, koronavirüs aşısı
Almanya, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Almanya'da koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 100 milyonu aştı.
Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamada, Almanya'da 24 Ağustos itibarıyla 49 milyon 408 bin 641 kişinin tam aşılı oldukları, 53 milyon 532 bin 355 kişinin de ilk doz aşısını yaptırdığı açıklandı.
Buna göre, Almanya'da nüfusun yüzde 59.4'ünün tam aşılı olduğu ifade edildi.

Vaka sayısı 4 milyona yaklaştı

RKI verilerine göre, son 24 saatte 11 bin 561 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 889 bin 173’e çıktı.
Son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 92 bin 61'e yükseldi.
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