Anastasiadis'ten Tatar'ın 'ırkçılık' suçlamalarına yanıt

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Bakanlar Kurulu'nun, Maraş’a ilişkin açılımda öne çıkan ve Bakanlar Kurulu’nda bulunan siyasi isimlerin Güney Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme kararına ilişkin, “Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir” ifadelerini kullanmıştı.Tatar'ın sözlerine yazılı açıklamayla yanıt veren Anastasiadis, "Tatar, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle kararın ırkçı ve insan hakları ihlali olduğunu iddia ediyor. Buna yanıt olarak Sayın Tatar'ın bizzat yaptığı kamuoyuna açıklamalarında harfiyen "Biz farklı bir ırkız, Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam, vatanımız Türkiye" ifadelerini kullandığını hatırlatmak isterim" dedi.Güney Kıbrıs'ın Kıbrıs Türklerine 97 bin seyahat belgesi düzenlerken, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığını teyit eden Kıbrıslı kimlik sahiplerinin sayısının 110 bini aştığını belirten Anastasiadis, bu nedenle ayrımcılık iddialarının asılsız olduğunu savundu.
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kendisine yönelttiği ırkçılık suçlamalarının dayanaksız olduğunu savundu.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Bakanlar Kurulu'nun, Maraş’a ilişkin açılımda öne çıkan ve Bakanlar Kurulu’nda bulunan siyasi isimlerin GüneyKıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme kararına ilişkin, “Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir”ifadelerini kullanmıştı.
Tatar'ın sözlerine yazılı açıklamayla yanıt veren Anastasiadis, "Tatar, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle kararın ırkçı ve insan hakları ihlali olduğunu iddia ediyor. Buna yanıt olarak Sayın Tatar'ın bizzat yaptığı kamuoyuna açıklamalarında harfiyen "Biz farklı bir ırkız, Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam, vatanımız Türkiye" ifadelerini kullandığını hatırlatmak isterim" dedi.
Güney Kıbrıs'ın Kıbrıs Türklerine 97 bin seyahat belgesi düzenlerken, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığını teyit eden Kıbrıslı kimlik sahiplerinin sayısının 110 bini aştığını belirten Anastasiadis, bu nedenle ayrımcılık iddialarının asılsız olduğunu savundu.