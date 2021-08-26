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https://tr.sputniknews.com/20210826/ankarada-aslan-kukreme-sesi-mahalleliyi-korkutuyor-1048355371.html
Ankara'da aslan kükreme sesi mahalleliyi korkutuyor
Ankara'da aslan kükreme sesi mahalleliyi korkutuyor
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1.5 ay önce mahalle arasında açılan hayvanat bahçesindeki 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplan kükremeye başlayınca mahalleli isyan... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T13:52+0300
2021-08-26T13:52+0300
yaşam
ankara
türkiye
aslan
gölbaşı
hayvanat bahçesi
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Ankara'da yaşayan iş insanı Ahmet Zeki Öner, Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik araziyi 2015 yılında Yılmaz Kıbrıs'tan kiraladı. Sözleşmede kullanılacak alan 'Restoran, kafe, açık kapalı düğün ve organizasyon hizmetleri' olarak belirlendi. Öner, 5.5 yıl boyunca kafe olarak işlettiği arazinin bir bölümünü bu yıl hayvanat bahçesine çevirdi.Balıkesir'deki ErdekLand Hayvanat Bahçesi ile Antalya'dan getirdiği aslanlar, Bengal kaplanı, tavus kuşu, geyik ve maymun ile hayvanat bahçesi oluşturdu. Ancak 1.5 ay önce açılışı yapılan hayvanat bahçesinde 2'si yetişkin 12 aslanın kükreme sesi korku yarattı. Mahalle sakinleri aslanların kükreme sesi ile hayvanat bahçesinin pis koku yaydığı gerekçesiyle tepki gösterdi.Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.'Amacı dışında kullanıldığını tespit ettik'Arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, iş insanı Ahmet Zeki Öner'e araziyi kafe ve restoran olarak kullanılması için kiraya verdiğini belirterek, "Fakat sonradan almış olduğum haberler doğrultusunda buranın amacı dışında kullanıldığını tespit ettim. Evim yan tarafta olduğu için de aşırı derecede kokudan ve hayvan sesinden rahatsızım. Kendileriyle konuştuğumda şimdilik geçici olarak yaptıklarını, sonradan taşınacaklarını söylediler. Fakat ben buna inanmıyorum. Çünkü yerleşmiş oldukları bir yerden çıkacaklarını tahmin etmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kadar zaman kaldı. Bu sözleşmeye bir süre uydular. Benim haberim olmadan birtakım değişiklikler yaparak 'Aslanpark' dedikleri bir işletmeye çevirdiler" dedi.'Aslanların kükremesinden korkuyoruz'Hayvanat bahçesinin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel, 1996 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyerek, "1.5 aydır huzurumuz tamamen kaçtı. Sabaha kadar aslanların kükremesinden korkuyoruz. Bugün bir aslan kaçsa kim yakalayacak? Koku ve sivrisinekten rahatsız oluyoruz. İki evin arasında hayvanat bahçesi olur mu? Ankara'nın göbeğinde, villaların arasında 1.5 dönümde hayvanat bahçesi olur mu? Şehrin göbeğinde böyle bir şey olamaz. Canımızdan bezdik. Aslan idrarını yapıyor, kokuyor. Biz burada perişan olduk" diye konuştu.Gürel, hayvanat bahçesinin kapatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediyeden ise, "Ekiplerimizce yapılan kontrolde işletmenin herhangi bir ruhsatının olmadığı görülmüş, hayvanlarla ilgili ruhsatlandırmanın ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olduğundan zabıta mevzuatınca yapılacak bir işlem yoktur" yanıtı verildi.'Takipçisi olacağız'Yılmaz Kıbrıs'ın avukatı Merve Nur Özkan, yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Çalışma usul esaslarına bakıldığı zaman buradaki hayvanat bahçesi hiçbir koşulu sağlamıyor. Bakıldığı zaman hayvanat bahçesi ve evler arasında herhangi bir şekilde arada çit bulunmamakta. Sadece Niyazi Beyin çiti var. Hayvanlara baktığınız zaman direk sizi görüyor. Acil çıkış kapısı bulunmamakta. Hayvanlar zaten bakımsızlıktan çelimsiz duruma düşmüşler. Hem hayvanların sağlığını korumak açısından hem de müvekkilimin sağlığını korumak açısından bütün süreçleri başlattık. Bunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.'Etrafa verdiğimiz hiçbir rahatsızlık yok'İşletme sahibi Ahmet Zeki Öner ise hayvanları Balıkesir ve Antalya'dan getirdiğini söyledi. Hayvanat bahçesinde daha çok aslan ve kaplan bulunduğunu belirten Öner, "12 aslan, 2 kaplan, maymun ve alageyiğimiz var. Burada hiçbir koku ve etrafa verdiğimiz hiçbir rahatsızlık yok. Aslanlar 20 saat uyuyan hayvanlar. Günde 1-2 kere kükrüyorlar. O da 1 veya 2 dakika sürüyor. Burası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden izinli hayvanat bahçesi. Onlar izin verirken bu tür şeyleri göz önünde bulundurarak hangi tür hayvan koyacağımızı belirliyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Belediyeden izinli, ormandan izinli her yerden yasal izinlerimiz var. Sağlık koşullarına uygun bir yer" dedi.
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ankara, türkiye, aslan, gölbaşı, hayvanat bahçesi

Ankara'da aslan kükreme sesi mahalleliyi korkutuyor

13:52 26.08.2021
© DHAAnkara'da aslan kükreme sesi mahalleliyi korkutuyor
Ankara'da aslan kükreme sesi mahalleliyi korkutuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© DHA
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1.5 ay önce mahalle arasında açılan hayvanat bahçesindeki 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplan kükremeye başlayınca mahalleli isyan etti. Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da yaşayan iş insanı Ahmet Zeki Öner, Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik araziyi 2015 yılında Yılmaz Kıbrıs'tan kiraladı. Sözleşmede kullanılacak alan 'Restoran, kafe, açık kapalı düğün ve organizasyon hizmetleri' olarak belirlendi. Öner, 5.5 yıl boyunca kafe olarak işlettiği arazinin bir bölümünü bu yıl hayvanat bahçesine çevirdi.
Balıkesir'deki ErdekLand Hayvanat Bahçesi ile Antalya'dan getirdiği aslanlar, Bengal kaplanı, tavus kuşu, geyik ve maymun ile hayvanat bahçesi oluşturdu. Ancak 1.5 ay önce açılışı yapılan hayvanat bahçesinde 2'si yetişkin 12 aslanın kükreme sesi korku yarattı. Mahalle sakinleri aslanların kükreme sesi ile hayvanat bahçesinin pis koku yaydığı gerekçesiyle tepki gösterdi.
Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

'Amacı dışında kullanıldığını tespit ettik'

Arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, iş insanı Ahmet Zeki Öner'e araziyi kafe ve restoran olarak kullanılması için kiraya verdiğini belirterek, "Fakat sonradan almış olduğum haberler doğrultusunda buranın amacı dışında kullanıldığını tespit ettim. Evim yan tarafta olduğu için de aşırı derecede kokudan ve hayvan sesinden rahatsızım. Kendileriyle konuştuğumda şimdilik geçici olarak yaptıklarını, sonradan taşınacaklarını söylediler. Fakat ben buna inanmıyorum. Çünkü yerleşmiş oldukları bir yerden çıkacaklarını tahmin etmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl kadar zaman kaldı. Bu sözleşmeye bir süre uydular. Benim haberim olmadan birtakım değişiklikler yaparak 'Aslanpark' dedikleri bir işletmeye çevirdiler" dedi.

'Aslanların kükremesinden korkuyoruz'

Hayvanat bahçesinin bitişiğinde oturan Niyazi Gürel, 1996 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyerek, "1.5 aydır huzurumuz tamamen kaçtı. Sabaha kadar aslanların kükremesinden korkuyoruz. Bugün bir aslan kaçsa kim yakalayacak? Koku ve sivrisinekten rahatsız oluyoruz. İki evin arasında hayvanat bahçesi olur mu? Ankara'nın göbeğinde, villaların arasında 1.5 dönümde hayvanat bahçesi olur mu? Şehrin göbeğinde böyle bir şey olamaz. Canımızdan bezdik. Aslan idrarını yapıyor, kokuyor. Biz burada perişan olduk" diye konuştu.
Gürel, hayvanat bahçesinin kapatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediyeden ise, "Ekiplerimizce yapılan kontrolde işletmenin herhangi bir ruhsatının olmadığı görülmüş, hayvanlarla ilgili ruhsatlandırmanın ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olduğundan zabıta mevzuatınca yapılacak bir işlem yoktur" yanıtı verildi.

'Takipçisi olacağız'

Yılmaz Kıbrıs'ın avukatı Merve Nur Özkan, yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Çalışma usul esaslarına bakıldığı zaman buradaki hayvanat bahçesi hiçbir koşulu sağlamıyor. Bakıldığı zaman hayvanat bahçesi ve evler arasında herhangi bir şekilde arada çit bulunmamakta. Sadece Niyazi Beyin çiti var. Hayvanlara baktığınız zaman direk sizi görüyor. Acil çıkış kapısı bulunmamakta. Hayvanlar zaten bakımsızlıktan çelimsiz duruma düşmüşler. Hem hayvanların sağlığını korumak açısından hem de müvekkilimin sağlığını korumak açısından bütün süreçleri başlattık. Bunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

'Etrafa verdiğimiz hiçbir rahatsızlık yok'

İşletme sahibi Ahmet Zeki Öner ise hayvanları Balıkesir ve Antalya'dan getirdiğini söyledi. Hayvanat bahçesinde daha çok aslan ve kaplan bulunduğunu belirten Öner, "12 aslan, 2 kaplan, maymun ve alageyiğimiz var. Burada hiçbir koku ve etrafa verdiğimiz hiçbir rahatsızlık yok. Aslanlar 20 saat uyuyan hayvanlar. Günde 1-2 kere kükrüyorlar. O da 1 veya 2 dakika sürüyor. Burası Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden izinli hayvanat bahçesi. Onlar izin verirken bu tür şeyleri göz önünde bulundurarak hangi tür hayvan koyacağımızı belirliyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Belediyeden izinli, ormandan izinli her yerden yasal izinlerimiz var. Sağlık koşullarına uygun bir yer" dedi.
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