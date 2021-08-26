https://tr.sputniknews.com/20210826/askeri-kamuflaj-desenli-mekik-kelebegi-milasta-goruntulendi-1048364245.html

Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği Milas'ta görüntülendi

Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği Milas'ta görüntülendi

Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii), Muğla'nın Milas ilçesinde görüldü. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T17:47+0300

2021-08-26T17:47+0300

2021-08-26T18:01+0300

yaşam

mekik kelebeği

milas

kelebek

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Milas Boğazici Mahallesi'nde Gazeteci-Yazar Ercan Halıcı'ya ait evin bahçesinde görülen iri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor.Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.Mekik kelebeğinin bölgede görüntülenmesi bulunduğu yörenin hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi olarak niteleniyor. Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırıyor.Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.Ercan Halıcı, Anadolu Ajansı muhabirine, Muğla'nın doğal güzelliklerinin eşsiz olduğunu söyleyerek, şunları ifade etti:Halıcı, zarar vermemek için dokunmadıkları kelebeğin bir süre sonra uçarak gözden uzaklaştığını dile getirdi.

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mekik kelebeği, milas, kelebek