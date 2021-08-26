https://tr.sputniknews.com/20210826/avrupa-merkez-bankasi-baskan-yardimcisi-iklim-degisikligine-karsi-hizli-onlemler-alinmali-1048342857.html

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: İklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmalı

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: İklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmalı

Avrupa Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde adım atılmazsa bunun orta vadede ekonomide önemli... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T02:06+0300

2021-08-26T02:06+0300

2021-08-26T02:06+0300

dünya

iklim değişikliği

avrupa merkez bankası (ecb)

luis de guindos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048342830_0:121:1800:1134_1920x0_80_0_0_0b4e0cd56bf66b160d5f9a7909eb380e.jpg

De Guindos, İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde katıldığı 'Avrupa Yaz Kursları' adlı seminerde yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde önlem alınmazsa, 20 yıllık bir zaman diliminde şirketlerin ve bankaların ödeme gücü üzerindeki etkisi önemli olabilir" dedi.Ekonomide iklim değişikliğinin sonuçlarının doğal afetlerle çok daha fazla görünür olduğunu vurgulayan De Guindos, 'kömüre dayalı bir ekonomiden daha temiz bir ekonomiye geçişin gerekliliğini' savundu.İklim değişikliğine karşı mücadelede önceliği hükümetlerin alacağı kararların belirleyeceğini, ECB'nin eylem planının sadece destekleyici olacağını ifade eden De Guindos, geç kalınması durumunda 'ekonomideki olumsuz etkilerin kısa vadeden çok orta vadede daha görünür düzeye çıkabileceği' uyarısında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iklim değişikliği, avrupa merkez bankası (ecb), luis de guindos