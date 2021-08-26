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Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: İklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmalı
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: İklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmalı
Avrupa Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde adım atılmazsa bunun orta vadede ekonomide önemli... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T02:06+0300
2021-08-26T02:06+0300
dünya
iklim değişikliği
avrupa merkez bankası (ecb)
luis de guindos
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De Guindos, İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde katıldığı 'Avrupa Yaz Kursları' adlı seminerde yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde önlem alınmazsa, 20 yıllık bir zaman diliminde şirketlerin ve bankaların ödeme gücü üzerindeki etkisi önemli olabilir" dedi.Ekonomide iklim değişikliğinin sonuçlarının doğal afetlerle çok daha fazla görünür olduğunu vurgulayan De Guindos, 'kömüre dayalı bir ekonomiden daha temiz bir ekonomiye geçişin gerekliliğini' savundu.İklim değişikliğine karşı mücadelede önceliği hükümetlerin alacağı kararların belirleyeceğini, ECB'nin eylem planının sadece destekleyici olacağını ifade eden De Guindos, geç kalınması durumunda 'ekonomideki olumsuz etkilerin kısa vadeden çok orta vadede daha görünür düzeye çıkabileceği' uyarısında bulundu.
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iklim değişikliği, avrupa merkez bankası (ecb), luis de guindos

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: İklim değişikliğine karşı hızlı önlemler alınmalı

02:06 26.08.2021
© Carlos CostaLuis de Guindos
Luis de Guindos - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Carlos Costa
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Avrupa Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı Luis de Guindos, iklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde adım atılmazsa bunun orta vadede ekonomide önemli olumsuz etkileri olacağını ifade etti.
De Guindos, İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde katıldığı 'Avrupa Yaz Kursları' adlı seminerde yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğine karşı hızlı bir şekilde önlem alınmazsa, 20 yıllık bir zaman diliminde şirketlerin ve bankaların ödeme gücü üzerindeki etkisi önemli olabilir" dedi.
Ekonomide iklim değişikliğinin sonuçlarının doğal afetlerle çok daha fazla görünür olduğunu vurgulayan De Guindos, 'kömüre dayalı bir ekonomiden daha temiz bir ekonomiye geçişin gerekliliğini' savundu.
İklim değişikliğine karşı mücadelede önceliği hükümetlerin alacağı kararların belirleyeceğini, ECB'nin eylem planının sadece destekleyici olacağını ifade eden De Guindos, geç kalınması durumunda 'ekonomideki olumsuz etkilerin kısa vadeden çok orta vadede daha görünür düzeye çıkabileceği' uyarısında bulundu.
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