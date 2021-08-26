https://tr.sputniknews.com/20210826/ayni-otobuste-1-viruslu-2-temasli-ne-olursunuz-bizi-birakin-oteberim-var-kokar-1048344860.html

Aynı otobüste 1 virüslü 2 temaslı: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim var kokar'

Aynı otobüste 1 virüslü 2 temaslı: 'Ne olursunuz bizi bırakın, öteberim var kokar'

Kırıkkale'de Kovid-19 PCR testi pozitif olan kadın ve temaslı eşi ile bir yolcu, şehirler arası otobüste yapılan "HES kodu" sorgusunda yakalandı. Riskli... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T06:46+0300

2021-08-26T06:46+0300

2021-08-26T06:45+0300

yaşam

türkiye

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Tokat'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden T.Ç'nin PCR testi pozitif, kocası K.Ç. ile yolculardan Buğra G.'nin ise temaslı olduğu tespit edildi. Otobüs firmasına 12 bin 150 TL cezaJandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden yaşlı çift, temaslı yolcuya 4 bin 50'şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da otobüs 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Bagajdaki gıda malzemelerine çok para verdiklerini belirten riskli gruptaki yaşlı çift, ekiplere dakikalarca dil döktü. Temaslı eş K.Ç, "Perişan oluruz biz buralarda. Yiyecek olmasa tamam gözünü sevdiğim Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı. PCR testi pozitif olan kadın, temaslı kocası ve bir yolcu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

https://tr.sputniknews.com/20210825/otobus-soforu-koronavirus-hastasini-otobuse-aldi-elektrikler-yoktu-1048312626.html

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türkiye, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını