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Azerbaycan: Ermenistan ordusu mevzilerimize ateş açtı
Azerbaycan: Ermenistan ordusu mevzilerimize ateş açtı
Ermenistan askerlerinin Kelbecer'deki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı, ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T12:58+0300
2021-08-26T12:57+0300
politika
ermenistan
azerbaycan
ateş
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerilim yeniden tırmandı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 26 Ağustos gecesi saat 02.25 ila 03.40 arasında Ermenistan güçleri, Basarkeçer ilçesinin Yukarı Zağallı kesimindeki mevzilerden Kelbecer'in İstisu yerleşimindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı.Ermeni güçlerinin ateşine karşılık verildiğini belirten bakanlık, çatışma sonucunda ölü ve yaralı bulunmadığını kaydetti. Bakanlık, Azerbaycan ordusunun durumu kontrolü altına aldığını ifade etti.Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 25 Ağustos akşamı Azerbaycan'ın, Goris-Kapan devletlerarası karayolunun Ermenistan'ı İran'a bağlayan kesimini kapattığını açıklamıştı. Ulusal Güvenlik Servisi, yolu açmak ve yaya ve araç trafiğinin yeniden başlaması için çalışma yürütüyor.
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ermenistan, azerbaycan, ateş

Azerbaycan: Ermenistan ordusu mevzilerimize ateş açtı

12:58 26.08.2021
© Sputnik / Maksim Blinov / Fotoğraf bankasına girDağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri
Dağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Maksim Blinov
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Ermenistan askerlerinin Kelbecer'deki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığı, ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerilim yeniden tırmandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 26 Ağustos gecesi saat 02.25 ila 03.40 arasında Ermenistan güçleri, Basarkeçer ilçesinin Yukarı Zağallı kesimindeki mevzilerden Kelbecer'in İstisu yerleşimindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı.

Ermeni güçlerinin ateşine karşılık verildiğini belirten bakanlık, çatışma sonucunda ölü ve yaralı bulunmadığını kaydetti.

Bakanlık, Azerbaycan ordusunun durumu kontrolü altına aldığını ifade etti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 25 Ağustos akşamı Azerbaycan'ın, Goris-Kapan devletlerarası karayolunun Ermenistan'ı İran'a bağlayan kesimini kapattığını açıklamıştı. Ulusal Güvenlik Servisi, yolu açmak ve yaya ve araç trafiğinin yeniden başlaması için çalışma yürütüyor.
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