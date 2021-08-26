Azerbaycan: Ermenistan ordusu mevzilerimize ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerilim yeniden tırmandı.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 26 Ağustos gecesi saat 02.25 ila 03.40 arasında Ermenistan güçleri, Basarkeçer ilçesinin Yukarı Zağallı kesimindeki mevzilerden Kelbecer'in İstisu yerleşimindeki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı.



Ermeni güçlerinin ateşine karşılık verildiğini belirten bakanlık, çatışma sonucunda ölü ve yaralı bulunmadığını kaydetti.



Bakanlık, Azerbaycan ordusunun durumu kontrolü altına aldığını ifade etti.



Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 25 Ağustos akşamı Azerbaycan'ın, Goris-Kapan devletlerarası karayolunun Ermenistan'ı İran'a bağlayan kesimini kapattığını açıklamıştı. Ulusal Güvenlik Servisi, yolu açmak ve yaya ve araç trafiğinin yeniden başlaması için çalışma yürütüyor.