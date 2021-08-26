https://tr.sputniknews.com/20210826/bakan-elvan-bireysel-kredilerin-sinirlandirilmasi-icin-bankalarla-gorusmelerimiz-var-1048345923.html

Bakan Elvan: Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var

Bakan Elvan: Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonominin canlanmaya başladığını savundu. Bakan Elvan, proje kredilerinin amaç dışı kullanılmasını önleyeceklerini... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T08:49+0300

2021-08-26T08:49+0300

2021-08-26T08:48+0300

ekonomi

lütfi elvan

açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, partisinin MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekilleriyle ekonominin öncelikleri başlıklı toplantı yaptı. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; Elvan ekonomiyle ilgili olarak şu önemli başlıkları paylaştı: “Ekonomik göstergeler olumlu yönde ilerliyor. Aldığımız tedbirler etkisini gösteriyor. Tasarruf tedbirlerine büyük özen gösteriyoruz. Dövizdeki yükselişin bize bir yükü oldu. Ama dikkatli ve prensipli davranırsak, bu yükü hafifletiriz. Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var. Bu konuda bazı tedbirler aldık, ama yeni tedbirler de gündeme gelecek. Bankalara bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin gerçekte bu proje için kullanıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız. Takibi yapılacak. Yeni kredi verilirken, önceki kredinin gerçek anlamda yatırım için kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Alınan krediye konu olan yatırım gerçekleşme durumuna bakılacak.”

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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lütfi elvan, açıklama