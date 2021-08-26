https://tr.sputniknews.com/20210826/bakan-kocadan-sanliurfa-uyarisi-risk-cok-yuksek-1048353520.html

Bakan Koca'dan Şanlıurfa uyarısı: Risk çok yüksek

Bakan Koca'dan Şanlıurfa uyarısı: Risk çok yüksek

Aşılama oranının düşük olduğu Şanlıurfa'nın halen kırmızı olan tek il olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca "Risk seviyesi çok yüksek" uyarısında bulundu. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T13:07+0300

2021-08-26T13:07+0300

2021-08-26T13:07+0300

koronavirüs

şanlıurfa

urfa

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koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı olan tek il Şanlıurfa'ya dikkat çekti.Bakan Koca, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

şanlıurfa

urfa

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şanlıurfa, urfa, salgın, fahrettin koca, aşılama, sağlık bakanı, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı