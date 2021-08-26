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Bakan Koca'dan Şanlıurfa uyarısı: Risk çok yüksek
Bakan Koca'dan Şanlıurfa uyarısı: Risk çok yüksek
Aşılama oranının düşük olduğu Şanlıurfa'nın halen kırmızı olan tek il olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca "Risk seviyesi çok yüksek" uyarısında bulundu. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T13:07+0300
2021-08-26T13:07+0300
koronavirüs
şanlıurfa
urfa
salgın
fahrettin koca
aşılama
sağlık bakanı
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı olan tek il Şanlıurfa'ya dikkat çekti.Bakan Koca, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
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Bakan Koca'dan Şanlıurfa uyarısı: Risk çok yüksek

13:07 26.08.2021
© Fotoğraf : Sağlık BakanlığıFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı
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Aşılama oranının düşük olduğu Şanlıurfa'nın halen kırmızı olan tek il olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca "Risk seviyesi çok yüksek" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı olan tek il Şanlıurfa'ya dikkat çekti.
Bakan Koca, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi Çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim."
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