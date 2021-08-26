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Baykar'dan Bayraktar AKINCI TİHA paylaşımı: Yuvadan uçmaya hazırlanıyor, son 3 gün
Baykar'dan Bayraktar AKINCI TİHA paylaşımı: Yuvadan uçmaya hazırlanıyor, son 3 gün
Baykar, Twitter hesabından bir video yayınlayarak 29 Ağustos tarihinde Bayraktar Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerine teslim edileceğini duyurdu. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
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selçuk bayraktar
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Baykar'ın Twitter paylaşımında, "Bayraktar Akıncı yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün" ifadelerine yer verildi.Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önce emekledi, sonra yürüdü. Derken koştu, ardından uçtu. Gün geçti büyüdü. Şimdi de kınasını yaktık, vatan görevi için askere uğurluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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selçuk bayraktar, baykar aş, twitter , akinci tiha

Baykar'dan Bayraktar AKINCI TİHA paylaşımı: Yuvadan uçmaya hazırlanıyor, son 3 gün

20:53 26.08.2021 (güncellendi: 21:04 26.08.2021)
© AA Bayraktar Akıncı TİHA
 Bayraktar Akıncı TİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Baykar, Twitter hesabından bir video yayınlayarak 29 Ağustos tarihinde Bayraktar Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerine teslim edileceğini duyurdu.
Baykar'ın Twitter paylaşımında, "Bayraktar Akıncı yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar Akıncı TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün" ifadelerine yer verildi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önce emekledi, sonra yürüdü. Derken koştu, ardından uçtu. Gün geçti büyüdü. Şimdi de kınasını yaktık, vatan görevi için askere uğurluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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