https://tr.sputniknews.com/20210826/besiktas-baskani-ahmet-nur-cebiden-transfer-aciklamasi-1048341985.html

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi 1-2 transfere zorlayabilir. Transferi de yerli futbolculardan yapmayı... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T01:15+0300

2021-08-26T01:15+0300

2021-08-26T01:19+0300

yaşam

beşiktaş

ahmet nur çebi

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sezon uygulamaya geçen 8+3 kuralını doğru bulmadığını aktaran Çebi, konuyla ilgili olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile de konuştuklarını vurguladı. Kural ile ilgili düşüncelerini paylaşan Çebi, "Yabancı kuralının Beşiktaş'ı nasıl etkilediğinden ziyade Türk futboluna nasıl etkisi olacak ona bakmak lazım. Kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. Federasyon tarafından Türk futboluna katkı verilsin, Türk futbolcular forma şansı bulabilsin diye planlandığını düşünüyorum. Federasyonu da anlıyoruz. Onlar da milli takıma katkı verecek oyuncular yetişsin istiyorlar. Ancak, yurtdışındaki Türk oyuncularımız başarılılar. Oyun içinde 8+3 şeklindeki uygulamanın hocaları da zorladığını son maçlarda ben de gözlemledim. Bunun süratle değişmesi lazım. Şenol Güneş'e de izah ettim. En olabilir şekliyle ilk 45 dakika sahaya 8+3'le çıkarsınız ama ikinci yarıda hocaların elini serbest bırakabilirsiniz. Türk futbolcuların oynama mecburiyetini bize hissettirebilirsiniz" diye konuştu.Transferde kalan süreçte yerli oyunculara yöneleceklerini vurgulayan Çebi, "Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi 1-2 transfere zorlayabilir. Transferi de yerli futbolculardan yapmayı düşünüyoruz. Takviye planı içerisindeyiz. Neler olacağını zaman gösterecek. Listeyi UEFA'ya vermeden önce transferi bitirmek istiyoruz. Minimum 1 maksimum 3 transfer yapma planımız var. A milli takımda görev yapanların Beşiktaş'tan olması bizim için gurur kaynağıdır. Milli takımda oynayan genç oyuncularımız var. Onların bizimle olmasını istiyoruz ama bazen karşı taraf bu iyi oyuncuları bırakmıyor" şeklinde konuştu.Umut Meraş ve Kaan Ayhan transferleriUmut Meraş ve Kaan Ayhan'ın transferi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Çebi, "Birini bitirebilirsek bizim için başarı olacak. Onlarla gurur duyuyorum, bizi ve milletimizi yurtdışında güzel temsil ediyorlar. Demek ki iyiler, bize bırakmıyorlar ama biz de almak için uğraşıyoruz. Bu saatten sonra yerli anlamda katkı verecek, ekonomik katkı sağlayacak birkaç isim üzerinde çalışıyoruz. Bu saatten sonra bu sezon için yıldız futbolcu gelmeyecek" açıklamasında bulundu.Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Gedson Fernandes'e ilgilerinin sona erdiğini açıklayan Çebi, "Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu. Almak için niyetlendik ama şu anda o isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımda o işleri görecek futbolcularımız var. Böyle bir isteğimiz kalmadı" dedi.Gaziantep maçında rahatsızlanan Fabrice N'Sakala'nın durumunun iyi olduğunu söyleyen Çebi, "N'Sakala sevdiğimiz, önem verdiğimiz, şampiyonlukta katkısı olan bir futbolcumuz. Onu o şekilde görmekten olumsuz etkilendim. Çok şükür sağlığı iyi. Raporunu aldık. Umarım milli takım arasından sonra tekrar formasını giyecektir" diye konuştu.

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beşiktaş, ahmet nur çebi