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'Bireysel kredilerin kompozisyonuna bağlı sınırlama getirilebilir'
'Bireysel kredilerin kompozisyonuna bağlı sınırlama getirilebilir'
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmeler yapıldığını açıkladı. Elvan’ın açıklamalarını yorumlayan... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T18:15+0300
2021-08-26T18:16+0300
ekonomi
lütfi elvan
ekonomi
kredi
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Bloomberg HT yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Erten, Bakan Elvan'ın bireysel kredilerde ciddi bir artış olduğunu ve sınırlandırılması için bankalarla görüşmeler gerçekleştirildiği haberine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erten, bakanın açıklamalarından endişenin, batık kredilerden ziyade enflasyona olan talep baskısını azaltmakla ilgili olduğunu söyledi. Son 1,5 senedir düzenlenemeyen ve salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle düğün, kutlama vb. faaliyetlerde yapılan harcamalar nedeniyle bireysel kredi kartlarında son dönemlerde artış yaşandığını aktaran Erten, yaşanan artış hızının makro ihtiyati tedbir almaya yöneltmiş olabileceğini belirtti. Erten, konu hakkında yaptığı değerlendirmeye şu sözlerle devam etti:'Bireysel kredilerin kompozisyonuna bağlı sınırlama getirilebilir'Daha önce de buna benzer bir kontrol geliştirildiğini söyleyen Erten, bankalardan toplam kredi büyümesinin yüzde 15 ile kısıtlanması istendiğini belirtti. Erten, konu hakkında verdiği detaylarda şu ifadeleri kullandı:“Şimdi de bankalar üzerinde hem bireysel kredilerin toplamda büyüme hızı üzerine bir sınır getirilebilir ya da bireysel kredilerin kompozisyonuna bağlı sınırlama getirilebilir. Kredi kartlarındaki taksit sınırlamaları önlem olarak ortaya konabilir."
https://tr.sputniknews.com/20210826/bakan-elvan-bireysel-kredilerin-sinirlandirilmasi-icin-bankalarla-gorusmelerimiz-var-1048345923.html
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lütfi elvan, ekonomi, kredi

'Bireysel kredilerin kompozisyonuna bağlı sınırlama getirilebilir'

18:15 26.08.2021 (güncellendi: 18:16 26.08.2021)
© AAKredi kartı, pos cihazı
Kredi kartı, pos cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmeler yapıldığını açıkladı. Elvan’ın açıklamalarını yorumlayan Erten&Erten Danışmanlık Kurucu Ortağı Mehmet Erten, kredilerin kompozisyonuna bağlı sınırlamalar olabileceğini söyledi.
Bloomberg HT yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Erten, Bakan Elvan'ın bireysel kredilerde ciddi bir artış olduğunu ve sınırlandırılması için bankalarla görüşmeler gerçekleştirildiği haberine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erten, bakanın açıklamalarından endişenin, batık kredilerden ziyade enflasyona olan talep baskısını azaltmakla ilgili olduğunu söyledi. Son 1,5 senedir düzenlenemeyen ve salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle düğün, kutlama vb. faaliyetlerde yapılan harcamalar nedeniyle bireysel kredi kartlarında son dönemlerde artış yaşandığını aktaran Erten, yaşanan artış hızının makro ihtiyati tedbir almaya yöneltmiş olabileceğini belirtti.
Erten, konu hakkında yaptığı değerlendirmeye şu sözlerle devam etti:

“Burada bankalar açısından baktığımızda, bireysel kredilerde batık oranı düşüktür, ya da bankalar içindeki riskin dağınıklığı nedeniyle tercih edilen bir kredi türüdür. Yüksek faiz oranları, maliyet üzerindeki baskı sebebiyle belki kurumsal ve ticari kredilerde bir sorun olurken, ertelenmiş bir ihtiyacı yerine getirmek ya da 'ilerde tekrar yasaklanabilir ya da uygulayamayız' diye öne çekilmiş bazı harcamalar açısından bu faiz oranları demek ki çok ciddi bir sorun olmuyor. Fakat hükümetin bir yanda enflasyonun maliyet baskısı, öbür yandan yurt dışından ithal edilen bölümü üzerinden tedbir almak gerekirken, talebi de kontrol altına almak için böyle bir tedbir alacağını duyuyorum. Ben, bankalara böyle bir talimat verildiğini bilmiyorum henüz ama belli ki bir hazırlık var. Biraz harcamaları kısmaya ve kontrolü artırmaya yönelik olacaktır. Zaten kontrolümüzden biraz çıkmış bir enflasyonla karşı karşıyayız. Burada daha da fazla baskı görmemek amaçlı olduğunu düşünüyorum.”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
EKONOMİ
Bakan Elvan: Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var
08:49

'Bireysel kredilerin kompozisyonuna bağlı sınırlama getirilebilir'

Daha önce de buna benzer bir kontrol geliştirildiğini söyleyen Erten, bankalardan toplam kredi büyümesinin yüzde 15 ile kısıtlanması istendiğini belirtti. Erten, konu hakkında verdiği detaylarda şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi de bankalar üzerinde hem bireysel kredilerin toplamda büyüme hızı üzerine bir sınır getirilebilir ya da bireysel kredilerin kompozisyonuna bağlı sınırlama getirilebilir. Kredi kartlarındaki taksit sınırlamaları önlem olarak ortaya konabilir."
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