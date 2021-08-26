'Bireysel kredilerin kompozisyonuna bağlı sınırlama getirilebilir'

“Burada bankalar açısından baktığımızda, bireysel kredilerde batık oranı düşüktür, ya da bankalar içindeki riskin dağınıklığı nedeniyle tercih edilen bir kredi türüdür. Yüksek faiz oranları, maliyet üzerindeki baskı sebebiyle belki kurumsal ve ticari kredilerde bir sorun olurken, ertelenmiş bir ihtiyacı yerine getirmek ya da 'ilerde tekrar yasaklanabilir ya da uygulayamayız' diye öne çekilmiş bazı harcamalar açısından bu faiz oranları demek ki çok ciddi bir sorun olmuyor. Fakat hükümetin bir yanda enflasyonun maliyet baskısı, öbür yandan yurt dışından ithal edilen bölümü üzerinden tedbir almak gerekirken, talebi de kontrol altına almak için böyle bir tedbir alacağını duyuyorum. Ben, bankalara böyle bir talimat verildiğini bilmiyorum henüz ama belli ki bir hazırlık var. Biraz harcamaları kısmaya ve kontrolü artırmaya yönelik olacaktır. Zaten kontrolümüzden biraz çıkmış bir enflasyonla karşı karşıyayız. Burada daha da fazla baskı görmemek amaçlı olduğunu düşünüyorum.”