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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/blackwaterin-kurucusu-afganistandan-cikmak-isteyenlere-6-bin-500-dolarlik-bilet-onerdi-1048344077.html
Blackwater'ın kurucusu, Afganistan'dan çıkmak isteyenlere 6 bin 500 dolarlık bilet önerdi
Blackwater'ın kurucusu, Afganistan'dan çıkmak isteyenlere 6 bin 500 dolarlık bilet önerdi
Kötü şöhretli özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Amerikalı milyarder Eric Prince'in, Afganistan'dan tahliye olmak isteyenlerden kişi başına 6 bin 500... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T05:05+0300
2021-08-26T05:07+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
blackwater
bilet
tahliye
erik prince
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2007 yılında 17 Iraklının öldürüldüğü Nisur Meydanı katliamının ardından adını 'Academi' olarak değiştiren ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'dan çıkmak isteyenlere, kendisi açısından 'karlı' bir yol önerdi.Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre Prince, tahliyelerin sürdüğü Kabil Havaalanı üzerinden ülkeden ayrılmak isteyenler için charter seferler düzenleyeceğini söyleyerek, bilet başına da 6 bin 500 dolar istedi.Prince, ayrıca yolcuların evlerinden havaalanına güvenli bir şekilde geçmek için yardıma ihtiyaç duymaları halinde ek maliyetler de talep etti.Öte yandan Prince'ın bu teklifi, Batılı gazetecilerden yoğun tepki aldı.ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos 2021'de ABD'nin Afganistan'daki tüm faaliyetlerini sonlandırmış olacaklarını açıklamıştı.
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abd, afganistan, taliban, blackwater, bilet, tahliye, erik prince

Blackwater'ın kurucusu, Afganistan'dan çıkmak isteyenlere 6 bin 500 dolarlık bilet önerdi

05:05 26.08.2021 (güncellendi: 05:07 26.08.2021)
© AP Photo / Jacquelyn MartinBlackwater'ın kurucusu Erik Prince
Blackwater'ın kurucusu Erik Prince - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Kötü şöhretli özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Amerikalı milyarder Eric Prince'in, Afganistan'dan tahliye olmak isteyenlerden kişi başına 6 bin 500 dolar talep ettiği bildirildi.
2007 yılında 17 Iraklının öldürüldüğü Nisur Meydanı katliamının ardından adını 'Academi' olarak değiştiren ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'dan çıkmak isteyenlere, kendisi açısından 'karlı' bir yol önerdi.
Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre Prince, tahliyelerin sürdüğü Kabil Havaalanı üzerinden ülkeden ayrılmak isteyenler için charter seferler düzenleyeceğini söyleyerek, bilet başına da 6 bin 500 dolar istedi.
Prince, ayrıca yolcuların evlerinden havaalanına güvenli bir şekilde geçmek için yardıma ihtiyaç duymaları halinde ek maliyetler de talep etti.
Öte yandan Prince'ın bu teklifi, Batılı gazetecilerden yoğun tepki aldı.
ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos 2021'de ABD'nin Afganistan'daki tüm faaliyetlerini sonlandırmış olacaklarını açıklamıştı.
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