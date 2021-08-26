https://tr.sputniknews.com/20210826/blackwaterin-kurucusu-afganistandan-cikmak-isteyenlere-6-bin-500-dolarlik-bilet-onerdi-1048344077.html

Blackwater'ın kurucusu, Afganistan'dan çıkmak isteyenlere 6 bin 500 dolarlık bilet önerdi

Blackwater'ın kurucusu, Afganistan'dan çıkmak isteyenlere 6 bin 500 dolarlık bilet önerdi

Kötü şöhretli özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Amerikalı milyarder Eric Prince'in, Afganistan'dan tahliye olmak isteyenlerden kişi başına 6 bin 500... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T05:05+0300

2021-08-26T05:05+0300

2021-08-26T05:07+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

blackwater

bilet

tahliye

erik prince

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2007 yılında 17 Iraklının öldürüldüğü Nisur Meydanı katliamının ardından adını 'Academi' olarak değiştiren ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, Taliban militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'dan çıkmak isteyenlere, kendisi açısından 'karlı' bir yol önerdi.Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre Prince, tahliyelerin sürdüğü Kabil Havaalanı üzerinden ülkeden ayrılmak isteyenler için charter seferler düzenleyeceğini söyleyerek, bilet başına da 6 bin 500 dolar istedi.Prince, ayrıca yolcuların evlerinden havaalanına güvenli bir şekilde geçmek için yardıma ihtiyaç duymaları halinde ek maliyetler de talep etti.Öte yandan Prince'ın bu teklifi, Batılı gazetecilerden yoğun tepki aldı.ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos 2021'de ABD'nin Afganistan'daki tüm faaliyetlerini sonlandırmış olacaklarını açıklamıştı.

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abd, afganistan, taliban, blackwater, bilet, tahliye, erik prince