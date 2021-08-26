https://tr.sputniknews.com/20210826/chp-lideri-kilicdaroglu-bayrak-ve-vatan-benim-icin-vazgecilmezdir-diyen-herkesle-kucaklasacagiz-1048355938.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir' diyen herkesle kucaklaşacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir' diyen herkesle kucaklaşacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağıyla sorunu olmayan, vatanıyla sorunu olmayan, 'Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir' diyen... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T14:00+0300

2021-08-26T14:00+0300

2021-08-26T14:00+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

çorum

anayasa

muhtar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda muhtarlar, oda, dernek başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışı getireceklerini, bir dönemi kapatacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Ahlaklı, hesap veren, vatandaşını kucaklayan, hiç kimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyen bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz" diye konuştu.'Bizim iki kırmızı çizgimiz var'Alın teri dökenlerin, helalinden kazananların yanlarında olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağıyla sorunu olmayan, vatanıyla sorunu olmayan, 'Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir' diyen herkesle kucaklaşacağız. Bayrağımız ve vatanımız için yeri geldiğinde canımızı vereceğiz. Dolayısıyla yeni bir siyaset anlayışı getireceğiz. Düzgün bir siyaset anlayışı getireceğiz. Bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.'5'. madde; Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruyacaktır'Türkiye'nin nasıl yönetileceğinin, siyaset kurumunun nasıl işleyeceğinin Anayasa'nın 5'. maddesinde belirtildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Demokrasi dediğimiz kavramı büyütmemiz lazım'Kılıçdaroğlu, Anayasa'da devleti yönetmek üzere halk tarafından görevlendirilen siyasi partinin cumhuriyeti ve demokrasiyi korumakla görevlendirdiğini vurguladı."Peki demokrasiyi koruyor muyuz?" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Milletin yüzü gülmüyor'Anayasa'ya göre iktidarın toplumun refahı, huzuru ve mutluluğunu sağlamak zorunda olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

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chp, kemal kılıçdaroğlu, çorum, anayasa, muhtar