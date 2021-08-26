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https://tr.sputniknews.com/20210826/ciftciden-cenazesine-katilamadigi-teyzesine-videolu-veda-koyunlari-kalp-seklinde-bir-araya-getirdi-1048353659.html
Çiftçiden cenazesine katılamadığı teyzesine videolu veda: Koyunları kalp şeklinde bir araya getirdi
Çiftçiden cenazesine katılamadığı teyzesine videolu veda: Koyunları kalp şeklinde bir araya getirdi
Avustralya’da bir çiftçi, Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla çektiği görüntüyle veda etti. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T13:09+0300
2021-08-26T13:12+0300
yaşam
koyun
veda
çiftlik
koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? 
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sert tedbirlerin alındığı Avustralya ilginç bir olaya sahne oldu. Yeni Güney Galler’de karantinada olan Ben Jackson adlı çiftçi, teyzesinin Queensland eyaletinde düzenlenen cenaze törenine katılamadı. Cenazesine katılamadığı teyzesine farklı bir şekilde veda etmeye karar veren Jackson, koyunlarının yer aldığı bir görüntü çekti. Görüntüde, koyunların kalp şeklinde hizaya getirildiği görülüyor.Jackson, 2 yıl boyunca kanserle mücadele eden teyzesi hakkında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:‘Biraz koyun sanatı’Jackson, çiftliği ziyaret etmeyi ve koyunlar hakkında konuşmayı her zaman sevmesi nedeniyle teyzesine koyunlarıyla veda etmesinin uygun olacağını düşündüğünü söyledi."Biraz çaresiz hissettim, sevgili teyzem Deb'e olan sevgimi nasıl gösterebileceğimi düşündüm. Sonra teyzem için ‘biraz koyun sanatı’ yapabileceğimi düşündüm. Kesinlikle seveceği ve değer vereceği bir şey" diyen Jackson, kalp şeklini oluşturma fikrinin hamile koyunlarını beslerken aklına geldiğini belirtti. Jackson, görüntüyü çekebilmek için 4 denemede bulunduğunu dile getirdi.Öte yandan Jackson’ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntü kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı.
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koyun, veda, çiftlik, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? 

Çiftçiden cenazesine katılamadığı teyzesine videolu veda: Koyunları kalp şeklinde bir araya getirdi

13:09 26.08.2021 (güncellendi: 13:12 26.08.2021)
© İHAKoyunları kalp şeklinde hizaya getiren Avustralyalı çiftçi Ben Jackson
Koyunları kalp şeklinde hizaya getiren Avustralyalı çiftçi Ben Jackson - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© İHA
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Avustralya’da bir çiftçi, Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla çektiği görüntüyle veda etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sert tedbirlerin alındığı Avustralya ilginç bir olaya sahne oldu.
Yeni Güney Galler’de karantinada olan Ben Jackson adlı çiftçi, teyzesinin Queensland eyaletinde düzenlenen cenaze törenine katılamadı.
Cenazesine katılamadığı teyzesine farklı bir şekilde veda etmeye karar veren Jackson, koyunlarının yer aldığı bir görüntü çekti. Görüntüde, koyunların kalp şeklinde hizaya getirildiği görülüyor.
Jackson, 2 yıl boyunca kanserle mücadele eden teyzesi hakkında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
“Maalesef başaramadı. Böyle kederli anlarda gerçekten çaresiz hissediyorsunuz, ne yapacağınızı ve ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Özellikle salgın döneminde kimse o sınırın kapanması ve yakınlarının yanında olamamak için hazırlanamaz, bu zamanlarda birini kaybetmek oldukça zor. Tabii ki Avustralya'da ve dünyada bu zor durumu yaşayan çok sayıda kişi var."

‘Biraz koyun sanatı’

Jackson, çiftliği ziyaret etmeyi ve koyunlar hakkında konuşmayı her zaman sevmesi nedeniyle teyzesine koyunlarıyla veda etmesinin uygun olacağını düşündüğünü söyledi.
"Biraz çaresiz hissettim, sevgili teyzem Deb'e olan sevgimi nasıl gösterebileceğimi düşündüm. Sonra teyzem için ‘biraz koyun sanatı’ yapabileceğimi düşündüm. Kesinlikle seveceği ve değer vereceği bir şey" diyen Jackson, kalp şeklini oluşturma fikrinin hamile koyunlarını beslerken aklına geldiğini belirtti. Jackson, görüntüyü çekebilmek için 4 denemede bulunduğunu dile getirdi.
Öte yandan Jackson’ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntü kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı.
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