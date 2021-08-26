https://tr.sputniknews.com/20210826/ciftciden-cenazesine-katilamadigi-teyzesine-videolu-veda-koyunlari-kalp-seklinde-bir-araya-getirdi-1048353659.html

Çiftçiden cenazesine katılamadığı teyzesine videolu veda: Koyunları kalp şeklinde bir araya getirdi

Çiftçiden cenazesine katılamadığı teyzesine videolu veda: Koyunları kalp şeklinde bir araya getirdi

Avustralya’da bir çiftçi, Kovid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle cenazesine katılamadığı teyzesine koyunlarıyla çektiği görüntüyle veda etti. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T13:09+0300

2021-08-26T13:09+0300

2021-08-26T13:12+0300

yaşam

koyun

veda

çiftlik

koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048353342_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_b2af4c32fbe64580a2122498d00f3214.jpg

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sert tedbirlerin alındığı Avustralya ilginç bir olaya sahne oldu. Yeni Güney Galler’de karantinada olan Ben Jackson adlı çiftçi, teyzesinin Queensland eyaletinde düzenlenen cenaze törenine katılamadı. Cenazesine katılamadığı teyzesine farklı bir şekilde veda etmeye karar veren Jackson, koyunlarının yer aldığı bir görüntü çekti. Görüntüde, koyunların kalp şeklinde hizaya getirildiği görülüyor.Jackson, 2 yıl boyunca kanserle mücadele eden teyzesi hakkında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:‘Biraz koyun sanatı’Jackson, çiftliği ziyaret etmeyi ve koyunlar hakkında konuşmayı her zaman sevmesi nedeniyle teyzesine koyunlarıyla veda etmesinin uygun olacağını düşündüğünü söyledi."Biraz çaresiz hissettim, sevgili teyzem Deb'e olan sevgimi nasıl gösterebileceğimi düşündüm. Sonra teyzem için ‘biraz koyun sanatı’ yapabileceğimi düşündüm. Kesinlikle seveceği ve değer vereceği bir şey" diyen Jackson, kalp şeklini oluşturma fikrinin hamile koyunlarını beslerken aklına geldiğini belirtti. Jackson, görüntüyü çekebilmek için 4 denemede bulunduğunu dile getirdi.Öte yandan Jackson’ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntü kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koyun, veda, çiftlik, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?