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Kılıçdaroğlu: Çocuklarımızın rızkını, peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız
20:46 26.08.2021 (güncellendi: 21:26 26.08.2021)
© AA / Kemal CeylanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.
© AA / Kemal Ceylan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımızın rızkını, 5’li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız" diyerek hükümete seslendi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kış gelmeden Saray İktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar. Aksi takdirde biz halkımıza çağrılarda bulunacağız. Çocuklarımızın rızkını, 5’li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız. Sonra uyarmadı demeyin!" ifadelerine yer verdi.
Kış gelmeden Saray İktidarı ve elektrik şirketleri oturup bu fatura işini konuşsunlar. Aksi takdirde biz halkımıza çağrılarda bulunacağız. Çocuklarımızın rızkını, 5’li çetelere peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız. Sonra uyarmadı demeyin!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 26, 2021