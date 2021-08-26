Kılıçdaroğlu: Çocuklarımızın rızkını, peşkeş çektiğiniz elektrik şirketlerine kaptırmayacağız

© AA / Kemal Ceylan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile üretici örgütlerinin temsilcileriyle bir düğün salonunda düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşması"nda bir araya geldi.