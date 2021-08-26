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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı'na Evren Başar atandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı'na Evren Başar atandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T01:40+0300
2021-08-26T01:40+0300
2021-08-26T01:40+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
iletişim başkanlığı
evren başar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.
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cumhurbaşkanlığı, iletişim başkanlığı, evren başar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı'na Evren Başar atandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.