https://tr.sputniknews.com/20210826/diyanet-kurbaga-yengec-kaplumbaga-veya-su-yilaninin-yenmesi-helal-degildir-1048354731.html

Diyanet: Kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir

Diyanet: Kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir

Diyanet İşleri Başkanlığı; midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının 'helal olmadığını' belirtti. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T13:33+0300

2021-08-26T13:33+0300

2021-08-26T13:33+0300

türkiye

yengeç

deniz

hayvan

midye

balık

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Diyanet İşleri Başkanlığı; “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusuna tartışma yaratacak bir yanıt verdi.Diyanet’ten yapılan açıklama şöyle:"Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilecek yiyeceklerin helal olduğu bildirildi. (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.),'Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.' (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurdu. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen 'deniz hayvanları' ifadesi ile balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyecek midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi’, V, 35).Şafii mezhebinde, konu ile ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor veya sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve de ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir.Ancak aslen suda yaşayan fakat karada yaşayabilme özelliğine de sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenilen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartı ile helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu’l-Muhtac, VIII, 113,150-152.)

turk-che Aaa Diyanet korkmadan fetva vermiş. Bu günleride mi görecektik. 0

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yengeç, deniz, hayvan, midye, balık