https://tr.sputniknews.com/20210826/dso-uzmanlari-kovid-19un-kokenini-bulmak-icin-zaman-daraliyor-1048345290.html

DSÖ uzmanları: Kovid-19'un kökenini bulmak için zaman daralıyor

DSÖ uzmanları: Kovid-19'un kökenini bulmak için zaman daralıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nda (DSÖ) Kovid-19’un kökenlerini araştıran bilim insanları, virüsün nereden çıktığına ilişkin daha fazla araştırma yapabilecek zamanın... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T07:40+0300

2021-08-26T07:40+0300

2021-08-26T07:40+0300

dünya

çin

dünya sağlık örgütü (dsö)

koronavirüs

kovid-19

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Ocak ayında uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yetkililerle konuşmak ve kurumları görmek üzere Çin’in Vuhan kentine gitmişti. 28 günlük incelemelerin sonunda hazırlanan raporda ekip, virüsün yüksek bir ihtimalle hayvanlardan insanlara geçtiğini, 'laboratuvar sızıntısı' seçeneğinin oldukça düşük olduğunu yazmıştı. Nature dergisine yazan bilim insanları, mart ayında hazırladıkları bu raporun duran bir sürecin ilk adımı olduğunu söyledi. Bilim insanları “Çin ekibi o zaman da, şimdi de açık veri paylaşmak konusunda isteksizdi” dedi. Bilim insanları, virüsün tam olarak nereden çıktığını anlamak için antikor testleri yürütece zamanın giderek tükendiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210106/cin-uzmanlarin-ulkede-virusun-kaynagini-arastirmasi-icindso-ile-istisareler-yurutuluyor-1043521304.html

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çin, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, kovid-19