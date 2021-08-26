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Eminönü’nde ceza yiyen taksi sürücüsü : Kesinlikle hak ediyoruz
Eminönü’nde ceza yiyen taksi sürücüsü : Kesinlikle hak ediyoruz
İstanbul Eminönü'nde sivil trafik polisinin bindiği takside sigara içen ve emniyet kemerini takmayan sürücü Yaşar Akpınar, “Emniyet kemerini takmamıştık. Bir... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T12:58+0300
2021-08-26T12:58+0300
türkiye
istanbul
trafik
polis
ceza
taksi
eminönü
trafik polisi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine yönelik denetimleri sürüyor.İstanbul genelinde 1 Ocak ile 24 Ağustos tarihleri arasında ticari taksiler üzerine yapılan denetimlerde 110 bin 514 adet ticari taksi kontrol edildi. 26 bin 804 adet cezai işlem uygulanırken bin 886 adet ticari taksi trafikten men edildi.Eminönü’nde bugün gerçekleştirilen denetimde yolcu kılığına giren sivil trafik polisi, bir ticari taksiye bindi. Yolculuk süresince emniyet kemeri takmayan ve sigara kullanan taksi sürücüsü Yaşar Akpınar, Eminönü’nde kurulan uygulama noktasına çekildi. Emniyet kemeri takmamak ve sigara kullanımından toplam 288 para cezası uygulanan Akpınar, “Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz" dedi.“Çoluğuna çocuğuna nasıl yediriyorlar, bilmiyorum”Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili konuşan Akpınar, “Haksız kazanç. Haram onlar. Çoluğuna çocuğuna nasıl yediriyorlar, bilmiyorum. Onlara da cezai işlem uygulanıyor. Onlar daha fazlasını hak ediyor. Dolandırıcılığa giriyor. Ben emniyet kemeri takmadım. Bir de elimde sigara vardı. Memur bey gördü” dedi. Ayrıca denetim boyunca birçok taksi sürücüsüne polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.'Fahiş fiyat uygulayanlar mesleğin içinden arınmalı, bizim de adımız kötüye çıkmasın'Emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü Birol Menteş, “Normalde takıyordum ama dalgınlığıma denk geldi. Otelden aldım yolcuyu biraz acelem vardı. Takamadık. Cezamızı çekeceğiz. Haklı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fahiş fiyat uygulayanlar mesleğin içinden arınmalı. Bizim de adımız kötüye çıkmasın” diye konuştu.'Sadece turistlere duruyorlar'Uygulamaları başarılı bulduğunu söyleyen taksi yolcusu Mehmet Özkan, “Eminönü civarında sıkıntı var. Şu an duraktan geldiğim için gelebiliyorum. Burada kesinlikle taksi bulamıyorsunuz. Geçen gün yarım saat bekledim. Sadece turistlere duruyorlar. Türklere hiçbir şekilde durmuyorlar. Turistlerden yüksek para alıyorlar. Bana taksimetre açtılar” diye konuştu.'Mesleği karalıyorlar'Denetimden kusursuz geçen bir taksi sürücüsü Kadir Karaköse ise, “Ben müşteri seçmiyorum. Alıyorum. En yakın mesafe 15 TL. kilometre yapmadan 15 TL alıyorsunuz. Yapmamaları lazım. Mesleği karalıyorlar. Ayıklanmaları lazım. İsmimiz lekeleniyor. Yaptığımız iş kötüleniyor” dedi.
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istanbul, trafik, polis, ceza, taksi, eminönü, trafik polisi

Eminönü’nde ceza yiyen taksi sürücüsü : Kesinlikle hak ediyoruz

12:58 26.08.2021
© DHATaksi, Eminönü, İstanbul
Taksi, Eminönü, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© DHA
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İstanbul Eminönü'nde sivil trafik polisinin bindiği takside sigara içen ve emniyet kemerini takmayan sürücü Yaşar Akpınar, “Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz” dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine yönelik denetimleri sürüyor.
İstanbul genelinde 1 Ocak ile 24 Ağustos tarihleri arasında ticari taksiler üzerine yapılan denetimlerde 110 bin 514 adet ticari taksi kontrol edildi. 26 bin 804 adet cezai işlem uygulanırken bin 886 adet ticari taksi trafikten men edildi.
Eminönü’nde bugün gerçekleştirilen denetimde yolcu kılığına giren sivil trafik polisi, bir ticari taksiye bindi. Yolculuk süresince emniyet kemeri takmayan ve sigara kullanan taksi sürücüsü Yaşar Akpınar, Eminönü’nde kurulan uygulama noktasına çekildi.
Emniyet kemeri takmamak ve sigara kullanımından toplam 288 para cezası uygulanan Akpınar, “Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz" dedi.

“Çoluğuna çocuğuna nasıl yediriyorlar, bilmiyorum”

Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili konuşan Akpınar, “Haksız kazanç. Haram onlar. Çoluğuna çocuğuna nasıl yediriyorlar, bilmiyorum. Onlara da cezai işlem uygulanıyor. Onlar daha fazlasını hak ediyor. Dolandırıcılığa giriyor. Ben emniyet kemeri takmadım. Bir de elimde sigara vardı. Memur bey gördü” dedi.
Ayrıca denetim boyunca birçok taksi sürücüsüne polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

'Fahiş fiyat uygulayanlar mesleğin içinden arınmalı, bizim de adımız kötüye çıkmasın'

Emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü Birol Menteş, “Normalde takıyordum ama dalgınlığıma denk geldi. Otelden aldım yolcuyu biraz acelem vardı. Takamadık. Cezamızı çekeceğiz. Haklı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fahiş fiyat uygulayanlar mesleğin içinden arınmalı. Bizim de adımız kötüye çıkmasın” diye konuştu.

'Sadece turistlere duruyorlar'

Uygulamaları başarılı bulduğunu söyleyen taksi yolcusu Mehmet Özkan, “Eminönü civarında sıkıntı var. Şu an duraktan geldiğim için gelebiliyorum. Burada kesinlikle taksi bulamıyorsunuz. Geçen gün yarım saat bekledim. Sadece turistlere duruyorlar. Türklere hiçbir şekilde durmuyorlar. Turistlerden yüksek para alıyorlar. Bana taksimetre açtılar” diye konuştu.

'Mesleği karalıyorlar'

Denetimden kusursuz geçen bir taksi sürücüsü Kadir Karaköse ise, “Ben müşteri seçmiyorum. Alıyorum. En yakın mesafe 15 TL. kilometre yapmadan 15 TL alıyorsunuz. Yapmamaları lazım. Mesleği karalıyorlar. Ayıklanmaları lazım. İsmimiz lekeleniyor. Yaptığımız iş kötüleniyor” dedi.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
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