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En çok vaka görülen 3. ilde aşı duyarlılığı arttı
En çok vaka görülen 3. ilde aşı duyarlılığı arttı
7-13 Ağustos tarihlerinde Rize'nin en çok vaka görülen 3. il olarak açıklanmasının ardından, kentte aşıya olan ilgi arttı. Yüzde 77’i geçen aşılama oranı ile... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T12:56+0300
2021-08-26T12:56+0300
koronavirüs
türkiye
rize
sağlık bakanlığı
aşılama
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs ilacı
koronavirüs tedbirleri
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, “Vaka sayısı artışında ilk 3’te yer alınca vatandaşlarımızdaki duyarlılık ile aşı haritamızda mavi il olarak yerimizi aldık” dedi.Doğu Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonlarıyla başlayan göçlerle birlikte koronavirüs vakaları da artışa geçti. Sağlık Bakanlığı’nın illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka oranlarına göre 7-13 Ağustos tarihlerini kapsayan haritada 575.56 ile Rize 3. sırada yer aldı. Vaka artışları ile kentteki hastanelerde ilave Kovid-19 servisleri açılırken, yoğun bakım servisleri de tamamen doldu. Randevusuz hastaların kabul edilmediği ilde artan vakalar üzerine aşı için vatandaşlar hastanelere koştu. Kent kısa sürede risk haritasında yüzde 77’i geçen aşılama oranı ile ‘mavi’ kategoriye girdi.'Aşı duyarlılığının artması sevindirdi'RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, kentte son birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının arttığını belirterek "Vaka sayısı artışında ilk 3’ler arasındaydık. Bu süreçte vatandaşlarımızdaki aşı duyarlılığı ile aşı haritamızda 37. mavi il olarak yerimizi aldık. Aşı, maske, mesafe ve temizlik hassasiyetimize dönmekle beraber vaka sayılarında alt sıralara inmeyi umut ediyoruz. Artan vakalar, halkımızda aşı duyarlılığının oluşması anlamında bizi sevindirdi. Bunun devam ederek aşıda yüzde 90’ları ve yüzde 100’ü hedefliyoruz. Yatak doluluk oranlarımızdaki artışın düşüşe geçmesini bekliyoruz” dedi.'Yoğun bakımlar hala dolu'Vatandaşları tedbir almaya davet eden Doç. Dr. Demiral, “Yaz dönemi insanlar tatillerini yaptı. Şimdi daha çok tedbir alma dönemi. Sabırsızlıkla vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamalarını ve tedbirlere uymalarını bekliyoruz. Çünkü an itibariyle yoğun bakımımız doldu. Kovid servis sayısı arttığı zaman normal hastalara yatış yeri bulmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla ameliyatlarımızı bir süre ertelemek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
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türkiye, rize, sağlık bakanlığı, aşılama, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs ilacı, koronavirüs tedbirleri

En çok vaka görülen 3. ilde aşı duyarlılığı arttı

12:56 26.08.2021
© DHAEn çok vaka görülen 3. ilde aşı duyarlılığı arttı
En çok vaka görülen 3. ilde aşı duyarlılığı arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© DHA
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7-13 Ağustos tarihlerinde Rize'nin en çok vaka görülen 3. il olarak açıklanmasının ardından, kentte aşıya olan ilgi arttı. Yüzde 77’i geçen aşılama oranı ile Rize, ‘mavi’ kategoriye girdi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, “Vaka sayısı artışında ilk 3’te yer alınca vatandaşlarımızdaki duyarlılık ile aşı haritamızda mavi il olarak yerimizi aldık” dedi.
Doğu Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonlarıyla başlayan göçlerle birlikte koronavirüs vakaları da artışa geçti. Sağlık Bakanlığı’nın illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka oranlarına göre 7-13 Ağustos tarihlerini kapsayan haritada 575.56 ile Rize 3. sırada yer aldı. Vaka artışları ile kentteki hastanelerde ilave Kovid-19 servisleri açılırken, yoğun bakım servisleri de tamamen doldu. Randevusuz hastaların kabul edilmediği ilde artan vakalar üzerine aşı için vatandaşlar hastanelere koştu. Kent kısa sürede risk haritasında yüzde 77’i geçen aşılama oranı ile ‘mavi’ kategoriye girdi.

'Aşı duyarlılığının artması sevindirdi'

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, kentte son birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının arttığını belirterek "Vaka sayısı artışında ilk 3’ler arasındaydık. Bu süreçte vatandaşlarımızdaki aşı duyarlılığı ile aşı haritamızda 37. mavi il olarak yerimizi aldık. Aşı, maske, mesafe ve temizlik hassasiyetimize dönmekle beraber vaka sayılarında alt sıralara inmeyi umut ediyoruz. Artan vakalar, halkımızda aşı duyarlılığının oluşması anlamında bizi sevindirdi. Bunun devam ederek aşıda yüzde 90’ları ve yüzde 100’ü hedefliyoruz. Yatak doluluk oranlarımızdaki artışın düşüşe geçmesini bekliyoruz” dedi.

'Yoğun bakımlar hala dolu'

Vatandaşları tedbir almaya davet eden Doç. Dr. Demiral, “Yaz dönemi insanlar tatillerini yaptı. Şimdi daha çok tedbir alma dönemi. Sabırsızlıkla vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamalarını ve tedbirlere uymalarını bekliyoruz. Çünkü an itibariyle yoğun bakımımız doldu. Kovid servis sayısı arttığı zaman normal hastalara yatış yeri bulmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla ameliyatlarımızı bir süre ertelemek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
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